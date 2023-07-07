https://ria.ru/20230707/upts-1882745635.html

Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на УПЦ

Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на УПЦ - РИА Новости, 07.07.2023

Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на УПЦ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в международные организации в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре и призвал... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:38

2023-07-07T11:38

2023-07-07T11:38

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валерий фадеев

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русская православная церковь

ситуация вокруг упц

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в международные организации в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре и призвал провести расследование гонений на каноническую Украинскую православную церковь, сравнив киевский режим с боевиками ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщила пресс-служба Совета. Как сообщается в телеграм-канале СПЧ, в связи с эскалацией конфликта вокруг Киево-Печерской лавры Фадеев в пятницу направил письма в международные организации и религиозным деятелям. "Гонения на Украинскую православную церковь по масштабу и последствиям сравнимы как с большевистскими репрессиями против церкви (хотя киевские власти не декларируют себя безбожниками, как это делали советские), так и с геноцидом христиан в Сирии, Ираке и ряде других стран Ближнего Востока. Мы знаем, как боевики ИГИЛ* в течение долгих лет истребляют и обращают в бегство христиан, уничтожают их святыни", - говорится в письме Фадеева, опубликованном в телеграм-канале СПЧ. Глава Совета напомнил, что после "неоднократных воззваний" Русской православной церкви и Ватикана факт геноцида христиан признал даже конгресс США. "Нынешняя ситуация на Украине шьется по тем же лекалам, и закрывать на нее глаза преступно и опасно", - отметил Фадеев. Как следует из его письма, министерство культуры Украины и подключившаяся полиция "выгоняют насельников, меняют замки и опечатывают корпуса, избивают и задерживают верующих, встающих на защиту обители, а также ограничивают прихожанам доступ к религиозным сооружениям, нарушая конституционное право на свободу вероисповедания". "Это сопровождается тревожными сообщениями о намерении Киева вывезти православные святыни из лавры за рубеж под благовидным предлогом защиты от России. Вот только сами киевские власти красноречиво показывают, от кого на самом деле нужно защищать сегодня духовный центр исторической Руси" - подчеркнул Фадеев. Глава СПЧ призвал международное сообщество повлиять на киевский режим и помочь прекратить гонения против канонической церкви на Украине. "Поддерживаем требование Русской православной церкви провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением крупнейшей религиозной организации на Украине", - говорится в послании председателя СПЧ. По данным пресс-службы СПЧ, обращения Фадеева были направлены генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230707/upts-1882652688.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734605.html

https://ria.ru/20230625/kiev-1880015450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, валерий фадеев, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)