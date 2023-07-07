https://ria.ru/20230707/unichtozhenie-1882787042.html

"Их просто уничтожают". Американского разведчика шокировало состояние ВСУ

"Их просто уничтожают". Американского разведчика шокировало состояние ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

"Их просто уничтожают". Американского разведчика шокировало состояние ВСУ

В ходе контрнаступления боевые бригады Вооруженных сил Украины теряют больше половины своего состава, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону отставной... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:39

2023-07-07T13:39

2023-07-07T13:39

в мире

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

украина

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ходе контрнаступления боевые бригады Вооруженных сил Украины теряют больше половины своего состава, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону отставной американский разведчик Скотт Риттер."Украинцев просто уничтожают на поле боя. Нет ничего, что могло бы изменить такое положение дел", — утверждает эксперт.По словам специалиста, в ходе контрнаступления против российской армии потери украинских боевых бригад составляют 60 процентов убитыми или ранеными, поскольку солдаты ВСУ не имеют достаточной подготовки для эффективного использования западного вооружения.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.

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в мире, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, украина