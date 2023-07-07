https://ria.ru/20230707/ukraina-1882801229.html

ВС России на Купянском направлении уничтожили более 25 украинских солдат

ВС России на Купянском направлении уничтожили более 25 украинских солдат - РИА Новости, 07.07.2023

ВС России на Купянском направлении уничтожили более 25 украинских солдат

Российские военнослужащие уничтожили за сутки более 25 украинских солдат на Купянском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:28

2023-07-07T14:28

2023-07-07T14:28

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки более 25 украинских солдат на Купянском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка Харьковской области. "В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882784010.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

россия, харьковская область, луганская народная республика, безопасность