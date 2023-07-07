https://ria.ru/20230707/ukraina-1882801229.html
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 25 украинских солдат
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 25 украинских солдат - РИА Новости, 07.07.2023
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 25 украинских солдат
Российские военнослужащие уничтожили за сутки более 25 украинских солдат на Купянском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:28
2023-07-07T14:28
2023-07-07T14:28
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки более 25 украинских солдат на Купянском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка Харьковской области. "В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882784010.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Безопасность
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 25 украинских солдат
Минобороны: ВС России на Купянском направлении за сутки уничтожили более 25 солдат ВСУ