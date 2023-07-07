https://ria.ru/20230707/ukraina-1882778225.html

СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний

СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний

Киев превратился в "страну мечты" для западных лоббистов, которые пользуются внутренними проблемами Украины, чтобы путем предоставления бесплатной помощи сейчас РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:09

2023-07-07T13:09

2023-07-07T13:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киев превратился в "страну мечты" для западных лоббистов, которые пользуются внутренними проблемами Украины, чтобы путем предоставления бесплатной помощи сейчас наладить связи с правительством и использовать их для создания выгодных условий западному бизнесу в прибыльных секторах украинской экономики, сообщает издание Politico. "В некотором смысле Киев - страна мечты лоббистов. Политики стремятся привлечь бизнес, предлагая им с самого начала оказывать влияние на нормы регулирования, которые смогут помочь будущим клиентам", - пишет издание. Авторы предполагают, что если команда Владимира Зеленского "добьется своего", то растущему числу западных лоббистов будет еще проще взяться за Киев, чтобы с помощью "бесплатной помощи сейчас" подготовить благоприятную среду для западного бизнеса в ряде прибыльных секторов экономики Украины. В то же время, по данным издания, на Западе ожидают медленную трансформацию экономики Украины под влиянием коррупции, неформального принятия решений и тенденции крупных государственных программ отдавать предпочтение "компаниям с политическими связями в ущерб конкуренции и эффективному расходованию средств". Отмечается, что военный конфликт и новые реалии на Украине уже привлекают новые виды западного бизнеса. Издание приводит данные о том, что количество членов Американской торговой палаты на Украине вернулось к уровню до начала спецоперации и составило до 600 американских компаний. В эту цифру с января 2023 года вошли 60 новых компаний из таких секторов, как строительство, логистика, энергетика, управление рисками и здравоохранение. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882302177.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр