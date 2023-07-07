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СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882778225.html
СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний
СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний
Киев превратился в "страну мечты" для западных лоббистов, которые пользуются внутренними проблемами Украины, чтобы путем предоставления бесплатной помощи сейчас РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:09
2023-07-07T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киев превратился в "страну мечты" для западных лоббистов, которые пользуются внутренними проблемами Украины, чтобы путем предоставления бесплатной помощи сейчас наладить связи с правительством и использовать их для создания выгодных условий западному бизнесу в прибыльных секторах украинской экономики, сообщает издание Politico. "В некотором смысле Киев - страна мечты лоббистов. Политики стремятся привлечь бизнес, предлагая им с самого начала оказывать влияние на нормы регулирования, которые смогут помочь будущим клиентам", - пишет издание. Авторы предполагают, что если команда Владимира Зеленского "добьется своего", то растущему числу западных лоббистов будет еще проще взяться за Киев, чтобы с помощью "бесплатной помощи сейчас" подготовить благоприятную среду для западного бизнеса в ряде прибыльных секторов экономики Украины. В то же время, по данным издания, на Западе ожидают медленную трансформацию экономики Украины под влиянием коррупции, неформального принятия решений и тенденции крупных государственных программ отдавать предпочтение "компаниям с политическими связями в ущерб конкуренции и эффективному расходованию средств". Отмечается, что военный конфликт и новые реалии на Украине уже привлекают новые виды западного бизнеса. Издание приводит данные о том, что количество членов Американской торговой палаты на Украине вернулось к уровню до начала спецоперации и составило до 600 американских компаний. В эту цифру с января 2023 года вошли 60 новых компаний из таких секторов, как строительство, логистика, энергетика, управление рисками и здравоохранение. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882302177.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина превратилась в "страну мечты" для лоббистов западных компаний

Издание Politico назвало Украину идеальной страной для лоббистов западных компаний

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киев превратился в "страну мечты" для западных лоббистов, которые пользуются внутренними проблемами Украины, чтобы путем предоставления бесплатной помощи сейчас наладить связи с правительством и использовать их для создания выгодных условий западному бизнесу в прибыльных секторах украинской экономики, сообщает издание Politico.
"В некотором смысле Киев - страна мечты лоббистов. Политики стремятся привлечь бизнес, предлагая им с самого начала оказывать влияние на нормы регулирования, которые смогут помочь будущим клиентам", - пишет издание. Авторы предполагают, что если команда Владимира Зеленского "добьется своего", то растущему числу западных лоббистов будет еще проще взяться за Киев, чтобы с помощью "бесплатной помощи сейчас" подготовить благоприятную среду для западного бизнеса в ряде прибыльных секторов экономики Украины.
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В то же время, по данным издания, на Западе ожидают медленную трансформацию экономики Украины под влиянием коррупции, неформального принятия решений и тенденции крупных государственных программ отдавать предпочтение "компаниям с политическими связями в ущерб конкуренции и эффективному расходованию средств".
Отмечается, что военный конфликт и новые реалии на Украине уже привлекают новые виды западного бизнеса. Издание приводит данные о том, что количество членов Американской торговой палаты на Украине вернулось к уровню до начала спецоперации и составило до 600 американских компаний. В эту цифру с января 2023 года вошли 60 новых компаний из таких секторов, как строительство, логистика, энергетика, управление рисками и здравоохранение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
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