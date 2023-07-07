https://ria.ru/20230707/ukraina-1882763047.html

СМИ: в НАТО еще не договорились, что предложить Украине на саммите в Литве

СМИ: в НАТО еще не договорились, что предложить Украине на саммите в Литве - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: в НАТО еще не договорились, что предложить Украине на саммите в Литве

Страны-члены НАТО еще не пришли к договоренности о том, что предложить Украине на предстоящем саммите альянса, которой пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:22

2023-07-07T12:22

2023-07-07T12:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Страны-члены НАТО еще не пришли к договоренности о том, что предложить Украине на предстоящем саммите альянса, которой пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает газета Washington Post. "Союзники по НАТО все еще ведут переговоры о том, что именно предложить Украине на встрече, которая начнется во вторник", - говорится в сообщении. При этом издание со ссылкой на дипломатов отмечает, что детали по гарантиям безопасности для Киева еще не согласованы окончательно. Как пишет газета, любой исход саммита, за исключением немедленного приглашения Киева в альянс, скорее всего оставит Украину в таком же подвешенном состоянии, как и после Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Также из-за ситуации неопределенности у Киева могут возникнуть трудности в вопросе обеспечения безопасности. Как отмечается в статье, несмотря на беспрецедентные поставки вооружений Запада Киеву, неясно, смогут ли союзники Украины "поддерживать это бесконечно". Некоторые украинские чиновники, как подчеркивает газета, рассматривают наихудший для Украины сценарий, при котором поддержка Киеву в конечном итоге прекратится, особенно если на следующих президентских выборах в США в 2024 году победит республиканец. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230707/prichiny-1882750894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр