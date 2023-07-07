СМИ: в НАТО еще не договорились, что предложить Украине на саммите в Литве
Washington Post: в НАТО еще не договорились, что предложить Украине на саммите в Литве
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Страны-члены НАТО еще не пришли к договоренности о том, что предложить Украине на предстоящем саммите альянса, которой пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает газета Washington Post.
"Союзники по НАТО все еще ведут переговоры о том, что именно предложить Украине на встрече, которая начнется во вторник", - говорится в сообщении. При этом издание со ссылкой на дипломатов отмечает, что детали по гарантиям безопасности для Киева еще не согласованы окончательно.
Как пишет газета, любой исход саммита, за исключением немедленного приглашения Киева в альянс, скорее всего оставит Украину в таком же подвешенном состоянии, как и после Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Также из-за ситуации неопределенности у Киева могут возникнуть трудности в вопросе обеспечения безопасности. Как отмечается в статье, несмотря на беспрецедентные поставки вооружений Запада Киеву, неясно, смогут ли союзники Украины "поддерживать это бесконечно".
Некоторые украинские чиновники, как подчеркивает газета, рассматривают наихудший для Украины сценарий, при котором поддержка Киеву в конечном итоге прекратится, особенно если на следующих президентских выборах в США в 2024 году победит республиканец.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.