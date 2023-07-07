Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше
Польский политик Пшидач: Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Украине необходимо указать путь вступления в Альянс, аналогичный тому, который ранее был определен для Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью журналу Polska. Metropolia Warszawska.
"Мы за то, чтобы Украина стала членом НАТО, но нельзя отрицать, что для этого нужны правильные условия. Украина должна в первую очередь защитить себя. Однако здесь я хотел бы подчеркнуть, что такая перспектива не освобождает нас от работы в этом направление сегодня", - сказал Пшидач.
"Украине должен быть указан путь в Альянс, аналогичный тому, который был указан Финляндии и Швеции", - добавил он.
Также Пшидач отметил, что есть возможность ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.
"Польша предлагает поднять отношения Украина-НАТО с уровня комиссии до Совета, что даст Украине право проводить совместные заседания с Североатлантическим советом", - пояснил он.
Глава Бюро международной комиссии при этом подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории идут боевые действия.
"Присоединение к Североатлантическому союзу на данном этапе повлечет за собой военное участие в конфликте других членов НАТО. Согласия союзных стран на такое решение нет, потому что мы думаем в первую очередь о безопасности наших граждан. Но подчеркиваю: это не значит, что нет других решений. Мы можем и должны делать шаги вперед", - сказал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.