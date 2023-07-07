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Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше - РИА Новости, 07.07.2023
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10:54 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734779.html
Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше
Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше - РИА Новости, 07.07.2023
Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше
Украине необходимо указать путь вступления в Альянс, аналогичный тому, который ранее был определен для Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:54
2023-07-07T10:54
в мире
украина
марчин пшидач
польша
нато
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ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Украине необходимо указать путь вступления в Альянс, аналогичный тому, который ранее был определен для Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью журналу Polska. Metropolia Warszawska. "Мы за то, чтобы Украина стала членом НАТО, но нельзя отрицать, что для этого нужны правильные условия. Украина должна в первую очередь защитить себя. Однако здесь я хотел бы подчеркнуть, что такая перспектива не освобождает нас от работы в этом направление сегодня", - сказал Пшидач. "Украине должен быть указан путь в Альянс, аналогичный тому, который был указан Финляндии и Швеции", - добавил он. Также Пшидач отметил, что есть возможность ускорить процесс интеграции Украины в НАТО. "Польша предлагает поднять отношения Украина-НАТО с уровня комиссии до Совета, что даст Украине право проводить совместные заседания с Североатлантическим советом", - пояснил он. Глава Бюро международной комиссии при этом подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. "Присоединение к Североатлантическому союзу на данном этапе повлечет за собой военное участие в конфликте других членов НАТО. Согласия союзных стран на такое решение нет, потому что мы думаем в первую очередь о безопасности наших граждан. Но подчеркиваю: это не значит, что нет других решений. Мы можем и должны делать шаги вперед", - сказал он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230706/zapret-1882559480.html
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60
в мире, украина, марчин пшидач, польша, нато
В мире, Украина, Марчин Пшидач, Польша, НАТО
Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше

Польский политик Пшидач: Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Украине необходимо указать путь вступления в Альянс, аналогичный тому, который ранее был определен для Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью журналу Polska. Metropolia Warszawska.
"Мы за то, чтобы Украина стала членом НАТО, но нельзя отрицать, что для этого нужны правильные условия. Украина должна в первую очередь защитить себя. Однако здесь я хотел бы подчеркнуть, что такая перспектива не освобождает нас от работы в этом направление сегодня", - сказал Пшидач.
"Украине должен быть указан путь в Альянс, аналогичный тому, который был указан Финляндии и Швеции", - добавил он.
Также Пшидач отметил, что есть возможность ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.
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В Польше забили тревогу из-за ответа Москвы на политику Варшавы
6 июля, 13:08
"Польша предлагает поднять отношения Украина-НАТО с уровня комиссии до Совета, что даст Украине право проводить совместные заседания с Североатлантическим советом", - пояснил он.
Глава Бюро международной комиссии при этом подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории идут боевые действия.
"Присоединение к Североатлантическому союзу на данном этапе повлечет за собой военное участие в конфликте других членов НАТО. Согласия союзных стран на такое решение нет, потому что мы думаем в первую очередь о безопасности наших граждан. Но подчеркиваю: это не значит, что нет других решений. Мы можем и должны делать шаги вперед", - сказал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
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НАТО следует закрыть двери перед Киевом, пишут СМИ
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Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаМарчин ПшидачПольшаНАТО
 
 
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