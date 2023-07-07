https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734779.html

Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше

Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше - РИА Новости, 07.07.2023

Украина должна вступить в НАТО путем Финляндии и Швеции, считают в Польше

Украине необходимо указать путь вступления в Альянс, аналогичный тому, который ранее был определен для Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:54

2023-07-07T10:54

2023-07-07T10:54

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украина

марчин пшидач

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ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Украине необходимо указать путь вступления в Альянс, аналогичный тому, который ранее был определен для Финляндии и Швеции, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью журналу Polska. Metropolia Warszawska. "Мы за то, чтобы Украина стала членом НАТО, но нельзя отрицать, что для этого нужны правильные условия. Украина должна в первую очередь защитить себя. Однако здесь я хотел бы подчеркнуть, что такая перспектива не освобождает нас от работы в этом направление сегодня", - сказал Пшидач. "Украине должен быть указан путь в Альянс, аналогичный тому, который был указан Финляндии и Швеции", - добавил он. Также Пшидач отметил, что есть возможность ускорить процесс интеграции Украины в НАТО. "Польша предлагает поднять отношения Украина-НАТО с уровня комиссии до Совета, что даст Украине право проводить совместные заседания с Североатлантическим советом", - пояснил он. Глава Бюро международной комиссии при этом подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. "Присоединение к Североатлантическому союзу на данном этапе повлечет за собой военное участие в конфликте других членов НАТО. Согласия союзных стран на такое решение нет, потому что мы думаем в первую очередь о безопасности наших граждан. Но подчеркиваю: это не значит, что нет других решений. Мы можем и должны делать шаги вперед", - сказал он. Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230706/zapret-1882559480.html

https://ria.ru/20230707/nato-1882729105.html

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, марчин пшидач, польша, нато