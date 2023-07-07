https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734605.html
Епископ рассказал, почему Запад не замечает зверства Киева
Епископ рассказал, почему Запад не замечает зверства Киева - РИА Новости, 07.07.2023
Епископ рассказал, почему Запад не замечает зверства Киева
Всеобщий психоз западных и американских политиков мешает им увидеть зверства и ужасы, которые творит киевский режим с храмами и священниками на Украине, считает РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:53
2023-07-07T10:53
2023-07-07T10:53
религия
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ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Всеобщий психоз западных и американских политиков мешает им увидеть зверства и ужасы, которые творит киевский режим с храмами и священниками на Украине, считает настоятель храма, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), выступавший в Совете безопасности ООН. В мае он выступил в Совбезе ООН, где заявил, что священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине при попустительстве государства не только избивают, но и убивают, а также оскверняют храмы и монастыри. "Мое выступление касалось того, что сейчас на Украине попирается православие, попираются все мыслимые и немыслимые права человека! У нас есть все доказательства того, как они в храмах танцевали, издевались над людьми… Когда Господь хочет наказать человека, он отбирает у него разум. А на Западе и Украине сейчас не что иное, как всеобщий психоз. При этом психоз даже не у западного или американского народа, а именно у политиков, которые и принимают, к сожалению, решения. Именно это, на мой взгляд, и мешает им услышать и принять происходящее", - сказал епископ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html
https://ria.ru/20230405/mid-1863118690.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, киев, россия, оон, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Епископ рассказал, почему Запад не замечает зверства Киева
Епископ Макаровский: психоз Запада мешает им увидеть зверства Киева в отношении верующих
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Всеобщий психоз западных и американских политиков мешает им увидеть зверства и ужасы, которые творит киевский режим с храмами и священниками на Украине, считает настоятель храма, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), выступавший в Совете безопасности ООН.
В мае он выступил в Совбезе ООН, где заявил, что священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине при попустительстве государства не только избивают, но и убивают, а также оскверняют храмы и монастыри.
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"Мое выступление касалось того, что сейчас на Украине попирается православие, попираются все мыслимые и немыслимые права человека! У нас есть все доказательства того, как они в храмах танцевали, издевались над людьми… Когда Господь хочет наказать человека, он отбирает у него разум. А на Западе и Украине сейчас не что иное, как всеобщий психоз. При этом психоз даже не у западного или американского народа, а именно у политиков, которые и принимают, к сожалению, решения. Именно это, на мой взгляд, и мешает им услышать и принять происходящее", - сказал епископ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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