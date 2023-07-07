https://ria.ru/20230707/ukraina-1882734605.html

Епископ рассказал, почему Запад не замечает зверства Киева

Епископ рассказал, почему Запад не замечает зверства Киева - РИА Новости, 07.07.2023

Епископ рассказал, почему Запад не замечает зверства Киева

Всеобщий психоз западных и американских политиков мешает им увидеть зверства и ужасы, которые творит киевский режим с храмами и священниками на Украине, считает РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:53

2023-07-07T10:53

2023-07-07T10:53

религия

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религия

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Всеобщий психоз западных и американских политиков мешает им увидеть зверства и ужасы, которые творит киевский режим с храмами и священниками на Украине, считает настоятель храма, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), выступавший в Совете безопасности ООН. В мае он выступил в Совбезе ООН, где заявил, что священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине при попустительстве государства не только избивают, но и убивают, а также оскверняют храмы и монастыри. "Мое выступление касалось того, что сейчас на Украине попирается православие, попираются все мыслимые и немыслимые права человека! У нас есть все доказательства того, как они в храмах танцевали, издевались над людьми… Когда Господь хочет наказать человека, он отбирает у него разум. А на Западе и Украине сейчас не что иное, как всеобщий психоз. При этом психоз даже не у западного или американского народа, а именно у политиков, которые и принимают, к сожалению, решения. Именно это, на мой взгляд, и мешает им услышать и принять происходящее", - сказал епископ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html

https://ria.ru/20230405/mid-1863118690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, оон, ситуация вокруг упц, религия