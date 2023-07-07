Сотни клириков на Украине могут быть в тюрьме, заявил епископ
Епископ Макаровский Гедеон: сотни клириков на Украине могут быть репрессированы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Несколько сотен священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ) сейчас могут находиться в тюрьмах или быть репрессированы, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
"Я не веду статистику, но не исключаю, что их огромное количество, скорее всего, несколько сотен", - сказал он.
По его словам, среди священнослужителей есть и те, кто поддерживает киевский режим: не просто молятся – "каждый должен молиться за страну, за воинство, а Господь разберется", – а помогают.
"Есть те, кто просто молчит, но у них выхода нет. Ведь у них там храмы, люди, дети, школы. Представляете, какая у них ответственность! Он сказал что-то, а завтра к нему пришли из СБУ, и все отобрали, а ведь могут и жизни лишить", - добавил епископ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.