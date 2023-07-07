https://ria.ru/20230707/ukraina-1882721113.html

Сотни клириков на Украине могут быть в тюрьме, заявил епископ

Сотни клириков на Украине могут быть в тюрьме, заявил епископ - РИА Новости, 07.07.2023

Сотни клириков на Украине могут быть в тюрьме, заявил епископ

Несколько сотен священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ) сейчас могут находиться в тюрьмах или быть репрессированы, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:32

2023-07-07T09:32

2023-07-07T09:32

религия

украина

россия

служба безопасности украины

московский патриархат

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Несколько сотен священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ) сейчас могут находиться в тюрьмах или быть репрессированы, рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). "Я не веду статистику, но не исключаю, что их огромное количество, скорее всего, несколько сотен", - сказал он. По его словам, среди священнослужителей есть и те, кто поддерживает киевский режим: не просто молятся – "каждый должен молиться за страну, за воинство, а Господь разберется", – а помогают. "Есть те, кто просто молчит, но у них выхода нет. Ведь у них там храмы, люди, дети, школы. Представляете, какая у них ответственность! Он сказал что-то, а завтра к нему пришли из СБУ, и все отобрали, а ведь могут и жизни лишить", - добавил епископ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882717384.html

https://ria.ru/20230703/ugrozy-1882019104.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, служба безопасности украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия