https://ria.ru/20230707/turisty-1882814076.html

Из группы сплавлявшихся в Бурятии туристов осталось найти одного человека

Из группы сплавлявшихся в Бурятии туристов осталось найти одного человека - РИА Новости, 07.07.2023

Из группы сплавлявшихся в Бурятии туристов осталось найти одного человека

Обнаружен еще один из группы пропавших при сплаве в Бурятии туристов, осталось найти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:18

2023-07-07T15:18

2023-07-07T15:18

туризм

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республика бурятия

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обнаружен еще один из группы пропавших при сплаве в Бурятии туристов, осталось найти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Еще один участник туристической группы обнаружен при обследовании реки Снежная при помощи авиаразведки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к месту обнаружения туриста следует аэролодка со спасателями. Поиск еще одного туриста продолжается. В четверг вечером поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежная в Кабанском районе перевернулись четыре катамарана с туристами. Три человека спаслись сразу, пятеро пропали. На поиски был направлен вертолет Ми-8 МЧС России, после чего нашли еще троих пропавших.

https://ria.ru/20230630/turisty-1881335612.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, республика бурятия, происшествия