https://ria.ru/20230707/turisty-1882814076.html
Из группы сплавлявшихся в Бурятии туристов осталось найти одного человека
Из группы сплавлявшихся в Бурятии туристов осталось найти одного человека - РИА Новости, 07.07.2023
Из группы сплавлявшихся в Бурятии туристов осталось найти одного человека
Обнаружен еще один из группы пропавших при сплаве в Бурятии туристов, осталось найти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:18
2023-07-07T15:18
2023-07-07T15:18
туризм
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республика бурятия
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обнаружен еще один из группы пропавших при сплаве в Бурятии туристов, осталось найти одного человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Еще один участник туристической группы обнаружен при обследовании реки Снежная при помощи авиаразведки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к месту обнаружения туриста следует аэролодка со спасателями. Поиск еще одного туриста продолжается. В четверг вечером поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежная в Кабанском районе перевернулись четыре катамарана с туристами. Три человека спаслись сразу, пятеро пропали. На поиски был направлен вертолет Ми-8 МЧС России, после чего нашли еще троих пропавших.
https://ria.ru/20230630/turisty-1881335612.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, республика бурятия, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Республика Бурятия, Происшествия
Из группы сплавлявшихся в Бурятии туристов осталось найти одного человека
Из группы туристов, сплавлявшихся по реке в Бурятии, осталось найти одного человека