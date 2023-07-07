https://ria.ru/20230707/turist-1882781356.html
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии - РИА Новости, 07.07.2023
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии
Еще одного туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии нашли живым, сообщил РИА Новости специалист единой дежурной диспетчерской службы Кабанского... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:19
2023-07-07T13:19
2023-07-07T15:05
туризм
новости - туризм
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УЛАН-УДЭ, 7 июл — РИА Новости. Еще одного туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии нашли живым, сообщил РИА Новости специалист единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района."Да, (еще. — Прим. ред.) одного нашли, двух ищут", — заявил собеседник агентства. Как рассказали РИА Новости сегодня в МЧС, первых двух туристов, которых обнаружили живыми, уже эвакуировали вертолетом в ближайший поселок.Вчера вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20230629/turisty-1881330959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, кабанский район, республика бурятия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Туризм, Новости - Туризм, Кабанский район, Республика Бурятия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии, двоих продолжают искать