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Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии - РИА Новости, 07.07.2023
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Туризм
 
13:19 07.07.2023 (обновлено: 15:05 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/turist-1882781356.html
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии - РИА Новости, 07.07.2023
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии
Еще одного туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии нашли живым, сообщил РИА Новости специалист единой дежурной диспетчерской службы Кабанского... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:19
2023-07-07T15:05
туризм
новости - туризм
кабанский район
республика бурятия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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УЛАН-УДЭ, 7 июл — РИА Новости. Еще одного туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии нашли живым, сообщил РИА Новости специалист единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района."Да, (еще. — Прим. ред.) одного нашли, двух ищут", — заявил собеседник агентства. Как рассказали РИА Новости сегодня в МЧС, первых двух туристов, которых обнаружили живыми, уже эвакуировали вертолетом в ближайший поселок.Вчера вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20230629/turisty-1881330959.html
кабанский район
республика бурятия
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РИА Новости
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новости - туризм, кабанский район, республика бурятия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Туризм, Новости - Туризм, Кабанский район, Республика Бурятия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии

Найден еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии, двоих продолжают искать

© Фото : МЧС РоссииПоиск туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
Поиск туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : МЧС России
Поиск туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 7 июл — РИА Новости. Еще одного туриста из пяти пропавших при сплаве по реке в Бурятии нашли живым, сообщил РИА Новости специалист единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района.
«
"Да, (еще. — Прим. ред.) одного нашли, двух ищут", — заявил собеседник агентства.
Как рассказали РИА Новости сегодня в МЧС, первых двух туристов, которых обнаружили живыми, уже эвакуировали вертолетом в ближайший поселок.
Вчера вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8.
Горы в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края
29 июня, 23:42
 
ТуризмНовости - ТуризмКабанский районРеспублика БурятияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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