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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/trevoga-1882867019.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.07.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:06
2023-07-07T18:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно около 17.55 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
украина
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вооруженные силы рф, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской областях объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно около 17.55 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУкраинаХарьковская область
 
 
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