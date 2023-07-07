https://ria.ru/20230707/trevoga-1882867019.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.07.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:06
2023-07-07T18:06
2023-07-07T18:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно около 17.55 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
украина
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вооруженные силы рф, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской областях объявили воздушную тревогу