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Экс-президента Коста-Рики обвинили в торговле влиянием - РИА Новости, 07.07.2023
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03:29 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/torgovlya-1882705344.html
Экс-президента Коста-Рики обвинили в торговле влиянием
Экс-президента Коста-Рики обвинили в торговле влиянием - РИА Новости, 07.07.2023
Экс-президента Коста-Рики обвинили в торговле влиянием
Антикоррупционная прокуратура Коста-Рики выдвинула обвинения в торговле влиянием в ущерб казначейству страны в отношении экс-президента Луиса Гильермо Солиса... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T03:29
2023-07-07T03:29
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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Коста-Рики выдвинула обвинения в торговле влиянием в ущерб казначейству страны в отношении экс-президента Луиса Гильермо Солиса Риверы, а также главы его администрации, министра финансов, национального казначея и его заместителя. "Прокуратура по вопросам честности, прозрачности и борьбы с коррупцией (FAPTA) обвинила бывшего президента республики (2014-2018) Солиса Риверу и четырех членов его правительства в предполагаемом преступлении торговли влиянием против Государственного казначейства в рамках так называемого дела Bancrédito", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры. По версии прокуроров, обвиняемые необоснованно согласились перевести средства казначейства на баланс государственного Сельскохозяйственного кредитного банка Картаго Bancrédito для поддержания его ликвидности без гарантий возврата средств и необходимой экспертизы. Действия подсудимых были, предположительно, совершены в ущерб государственным интересам и казне. Помимо экс-президента на скамье подсудимых окажутся бывший вице-президент и министр финансов Элио Фальяс Венегас, глава администрации Солиса, а ныне - посол в Бельгии Серхио Альфаро Салас, бывший национальный казначей Марта Кубильо Хименес и её заместитель Маурисио Арройо Ривера. Бывший глава государства в комментарии местным СМИ категорически отверг обвинения, заявив, что его правительство всегда действовало соответствии с законом, на благо страны, а в данном конкретном случае - руководствуясь интересами кредиторов и работников Bancrédito.
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Коста-Рика, Бельгия, В мире
Экс-президента Коста-Рики обвинили в торговле влиянием

Прокуратура Коста-Рики обвинила экс-президента Солиса в торговле влиянием

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкКоста-Рика
Коста-Рика - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Коста-Рики выдвинула обвинения в торговле влиянием в ущерб казначейству страны в отношении экс-президента Луиса Гильермо Солиса Риверы, а также главы его администрации, министра финансов, национального казначея и его заместителя.
«
"Прокуратура по вопросам честности, прозрачности и борьбы с коррупцией (FAPTA) обвинила бывшего президента республики (2014-2018) Солиса Риверу и четырех членов его правительства в предполагаемом преступлении торговли влиянием против Государственного казначейства в рамках так называемого дела Bancrédito", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры.
По версии прокуроров, обвиняемые необоснованно согласились перевести средства казначейства на баланс государственного Сельскохозяйственного кредитного банка Картаго Bancrédito для поддержания его ликвидности без гарантий возврата средств и необходимой экспертизы. Действия подсудимых были, предположительно, совершены в ущерб государственным интересам и казне.
Помимо экс-президента на скамье подсудимых окажутся бывший вице-президент и министр финансов Элио Фальяс Венегас, глава администрации Солиса, а ныне - посол в Бельгии Серхио Альфаро Салас, бывший национальный казначей Марта Кубильо Хименес и её заместитель Маурисио Арройо Ривера.
Бывший глава государства в комментарии местным СМИ категорически отверг обвинения, заявив, что его правительство всегда действовало соответствии с законом, на благо страны, а в данном конкретном случае - руководствуясь интересами кредиторов и работников Bancrédito.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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