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Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России - РИА Новости, 07.07.2023
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16:17 07.07.2023 (обновлено: 16:19 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/tobacco-1882833939.html
Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России
Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России - РИА Новости, 07.07.2023
Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России
Японская компания Japan Tobacco намерена "насколько возможно", продолжать бизнес в России, рассказал в интервью агентству Киодо глава компании Масамити... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:17
2023-07-07T16:19
экономика
россия
japan tobacco
япония
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Японская компания Japan Tobacco намерена "насколько возможно", продолжать бизнес в России, рассказал в интервью агентству Киодо глава компании Масамити Тэрабатакэ. Он отметил, что у компании остается выбор продать бизнес в России, но, "насколько возможно, мы будем продолжать", сказал президент Japan Tobacco. Тэрабатакэ также сообщил, что компания частично восстановила работу своих предприятий на Украине, так как сотрудники хотели продолжать работу. Компания намерена до конца 2025 года провести инвестиции в размере 300 миллиардов иен (два миллиарда долларов) для начала поставок систем нагревания табака в 28 стран. "Мы занимаемся разработкой продукции, которую бы выбирал покупатель, но риск здоровью от которой был бы небольшим", - сказал президент компании. После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230327/sakhalin-1860811691.html
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870551468.html
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экономика, россия, japan tobacco, япония, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Japan Tobacco, Япония, Санкции в отношении России
Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России

Глава Japan Tobacco Тэрабатакэ заявил, что хочет по возможности продолжать бизнес в России

© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKIJapan Tobacco
Japan Tobacco - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / YUICHI YAMAZAKI
Japan Tobacco. Архивное фото
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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Японская компания Japan Tobacco намерена "насколько возможно", продолжать бизнес в России, рассказал в интервью агентству Киодо глава компании Масамити Тэрабатакэ.
Он отметил, что у компании остается выбор продать бизнес в России, но, "насколько возможно, мы будем продолжать", сказал президент Japan Tobacco. Тэрабатакэ также сообщил, что компания частично восстановила работу своих предприятий на Украине, так как сотрудники хотели продолжать работу.
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Компания намерена до конца 2025 года провести инвестиции в размере 300 миллиардов иен (два миллиарда долларов) для начала поставок систем нагревания табака в 28 стран. "Мы занимаемся разработкой продукции, которую бы выбирал покупатель, но риск здоровью от которой был бы небольшим", - сказал президент компании.
После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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