https://ria.ru/20230707/tobacco-1882833939.html

Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России

Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России - РИА Новости, 07.07.2023

Japan Tobacco заявила о желании продолжать бизнес в России

Японская компания Japan Tobacco намерена "насколько возможно", продолжать бизнес в России, рассказал в интервью агентству Киодо глава компании Масамити... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:17

2023-07-07T16:17

2023-07-07T16:19

экономика

россия

japan tobacco

япония

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Японская компания Japan Tobacco намерена "насколько возможно", продолжать бизнес в России, рассказал в интервью агентству Киодо глава компании Масамити Тэрабатакэ. Он отметил, что у компании остается выбор продать бизнес в России, но, "насколько возможно, мы будем продолжать", сказал президент Japan Tobacco. Тэрабатакэ также сообщил, что компания частично восстановила работу своих предприятий на Украине, так как сотрудники хотели продолжать работу. Компания намерена до конца 2025 года провести инвестиции в размере 300 миллиардов иен (два миллиарда долларов) для начала поставок систем нагревания табака в 28 стран. "Мы занимаемся разработкой продукции, которую бы выбирал покупатель, но риск здоровью от которой был бы небольшим", - сказал президент компании. После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230327/sakhalin-1860811691.html

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870551468.html

россия

япония

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, japan tobacco, япония, санкции в отношении россии