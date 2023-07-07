https://ria.ru/20230707/su-25-1882798188.html

ВС России сбили украинский Су-25 в Запорожской области

ВС России сбили украинский Су-25 в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2023

ВС России сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 13 беспилотников и 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:18

2023-07-07T14:18

2023-07-07T14:29

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

су-25

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 13 беспилотников и 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачен двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов",- говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 452 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4921 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10566 танков и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5370 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11493 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, запорожская область, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр