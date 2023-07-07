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В США мать восемь лет выдавала сына за племянника, сообщают СМИ
В США мать восемь лет выдавала сына за племянника, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
В США мать восемь лет выдавала сына за племянника, сообщают СМИ
Молодой человек из штата Техас в США Рудольф Фариас, считавшийся пропавшим без вести в течение восьми лет и найденный в понедельник, больше не желает общаться... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:07
2023-07-07T13:07
2023-07-07T13:07
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Молодой человек из штата Техас в США Рудольф Фариас, считавшийся пропавшим без вести в течение восьми лет и найденный в понедельник, больше не желает общаться со своей матерью, сообщил телеканал NBC News. В четверг телеканал сообщал, что Фариас на самом деле не пропадал, все это время он был дома с матерью. Полиция ранее сообщала, что мать якобы пропавшего парня также выдавала за своего племянника, а не за сына. В понедельник Техасский центр помощи пропавшим сообщил, что Рудольф "Руди" Фариас IV, потерявшийся в 2015 году в штате во время прогулки с собаками, нашелся спустя восемь лет. Сообщалось, что молодого человека, которому уже исполнилось 25 лет, нашли лежащим возле церкви без сознания, с синяками и порезами. При этом что с ним случилось, остается неясным, поскольку после обнаружения Фариас произнес всего несколько слов. В четверг полиция города Хьюстон сообщила, что Фариас на самом деле "не был пропавшим в течение восьми лет". По данным полиции, о его пропаже сообщили 7 марта 2015 года, однако уже на следующий день он вернулся домой. За это время, как отметили в полиции, молодой человек даже несколько раз общался с полицейскими, однако каждый раз под вымышленными именами. "Это было прекрасно. Мы обнимались, пока я, наконец, не отпустила его. Он немного худощавый... У него все хорошо, но он планирует держаться подальше от своей матери", - приводит телеканал слова тети молодого человека Полины Санчес.
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в мире, техас, сша, хьюстон
В мире, Техас, США, Хьюстон
В США мать восемь лет выдавала сына за племянника, сообщают СМИ
NBC News: в США подросток, восемь лет считавшийся пропавшим, не хочет общаться с матерью
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Молодой человек из штата Техас в США Рудольф Фариас, считавшийся пропавшим без вести в течение восьми лет и найденный в понедельник, больше не желает общаться со своей матерью, сообщил телеканал NBC News
.
В четверг телеканал сообщал, что Фариас на самом деле не пропадал, все это время он был дома с матерью. Полиция ранее сообщала, что мать якобы пропавшего парня также выдавала за своего племянника, а не за сына.
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В понедельник Техасский центр помощи пропавшим сообщил, что Рудольф "Руди" Фариас IV, потерявшийся в 2015 году в штате во время прогулки с собаками, нашелся спустя восемь лет. Сообщалось, что молодого человека, которому уже исполнилось 25 лет, нашли лежащим возле церкви без сознания, с синяками и порезами. При этом что с ним случилось, остается неясным, поскольку после обнаружения Фариас произнес всего несколько слов.
В четверг полиция города Хьюстон
сообщила, что Фариас на самом деле "не был пропавшим в течение восьми лет". По данным полиции, о его пропаже сообщили 7 марта 2015 года, однако уже на следующий день он вернулся домой. За это время, как отметили в полиции, молодой человек даже несколько раз общался с полицейскими, однако каждый раз под вымышленными именами.
"Это было прекрасно. Мы обнимались, пока я, наконец, не отпустила его. Он немного худощавый... У него все хорошо, но он планирует держаться подальше от своей матери", - приводит телеканал слова тети молодого человека Полины Санчес.
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