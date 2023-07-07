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Опрос показал, сколько должно быть лет президенту США по мнению американцев - РИА Новости, 07.07.2023
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07:53 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/ssha-1882713080.html
Опрос показал, сколько должно быть лет президенту США по мнению американцев
Опрос показал, сколько должно быть лет президенту США по мнению американцев - РИА Новости, 07.07.2023
Опрос показал, сколько должно быть лет президенту США по мнению американцев
Почти половина американцев заявили, что предпочли бы президента моложе 60 лет, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:53
2023-07-07T07:53
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти половина американцев заявили, что предпочли бы президента моложе 60 лет, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center. С тем, что лучший возраст для главы государства наступает между 50 и 60 годами, согласились 49% опрошенных. За ними следуют 24% респондентов, которые хотели бы видеть на этом посту человека в возрасте 60-70 лет и 17% - в возрасте 40-50 лет. Только три процента респондентов сказали, что лучший возраст для президента - 70 лет или старше. Опрос проводился с 5 по 11 июня, в нем приняли участие 5 115 американцев. Статистическая погрешность составила 1,7 процентных пункта. Наиболее вероятными участниками президентских выборов 2024 года в США считаются нынешний глава государства 80-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп.
https://ria.ru/20230707/podium-1882704480.html
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60
сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Опрос показал, сколько должно быть лет президенту США по мнению американцев

PRC: почти половина американцев заявили, что предпочли бы президента моложе 60 лет

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти половина американцев заявили, что предпочли бы президента моложе 60 лет, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.
С тем, что лучший возраст для главы государства наступает между 50 и 60 годами, согласились 49% опрошенных. За ними следуют 24% респондентов, которые хотели бы видеть на этом посту человека в возрасте 60-70 лет и 17% - в возрасте 40-50 лет.
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Только три процента респондентов сказали, что лучший возраст для президента - 70 лет или старше.
Опрос проводился с 5 по 11 июня, в нем приняли участие 5 115 американцев. Статистическая погрешность составила 1,7 процентных пункта.
Наиболее вероятными участниками президентских выборов 2024 года в США считаются нынешний глава государства 80-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп.
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