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В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов
В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов - РИА Новости, 07.07.2023
В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов
В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:06
2023-07-07T20:06
2023-07-07T20:06
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха оценили качество проведения работ на стадионе "Труд". Помимо него в регионе в этом году откроют еще семь объектов спортивной инфраструктуры."Надеемся, что та программа, которая на региональном уровне утверждена, как не давала, так и не даст сбоев, будет осуществляться согласно планам и наши спортсооружения будут ремонтироваться и приводиться к современным стандартам", – рассказал Брынцалов.Работы по реконструкции стартовали в Балашихе 2021 году. Стадион входит в состав спортивной школы олимпийского резерва "Метеор". Одновременно там смогут тренироваться 140 спортсменов. Также там откроют две новые секции – по мини-футболу и волейболу.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха оценили качество проведения работ на стадионе "Труд". Помимо него в регионе в этом году откроют еще семь объектов спортивной инфраструктуры.
"Надеемся, что та программа, которая на региональном уровне утверждена, как не давала, так и не даст сбоев, будет осуществляться согласно планам и наши спортсооружения будут ремонтироваться и приводиться к современным стандартам", – рассказал Брынцалов.
Работы по реконструкции стартовали в Балашихе 2021 году. Стадион входит в состав спортивной школы олимпийского резерва "Метеор". Одновременно там смогут тренироваться 140 спортсменов. Также там откроют две новые секции – по мини-футболу и волейболу.