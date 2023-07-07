https://ria.ru/20230707/sport-1882890312.html

В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов

В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов - РИА Новости, 07.07.2023

В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов

В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:06

2023-07-07T20:06

2023-07-07T20:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха оценили качество проведения работ на стадионе "Труд". Помимо него в регионе в этом году откроют еще семь объектов спортивной инфраструктуры."Надеемся, что та программа, которая на региональном уровне утверждена, как не давала, так и не даст сбоев, будет осуществляться согласно планам и наши спортсооружения будут ремонтироваться и приводиться к современным стандартам", – рассказал Брынцалов.Работы по реконструкции стартовали в Балашихе 2021 году. Стадион входит в состав спортивной школы олимпийского резерва "Метеор". Одновременно там смогут тренироваться 140 спортсменов. Также там откроют две новые секции – по мини-футболу и волейболу.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)