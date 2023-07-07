Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
20:06 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/sport-1882890312.html
В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов
В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов - РИА Новости, 07.07.2023
В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов
В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:06
2023-07-07T20:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882884546_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f44a87eeaf1713ebf16d8ac1d3da3a1e.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха оценили качество проведения работ на стадионе "Труд". Помимо него в регионе в этом году откроют еще семь объектов спортивной инфраструктуры."Надеемся, что та программа, которая на региональном уровне утверждена, как не давала, так и не даст сбоев, будет осуществляться согласно планам и наши спортсооружения будут ремонтироваться и приводиться к современным стандартам", – рассказал Брынцалов.Работы по реконструкции стартовали в Балашихе 2021 году. Стадион входит в состав спортивной школы олимпийского резерва "Метеор". Одновременно там смогут тренироваться 140 спортсменов. Также там откроют две новые секции – по мини-футболу и волейболу.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882884546_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c8a8117bec55000a03fd51a74fe3714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтадион на территории детского оздоровительного лагеря
Стадион на территории детского оздоровительного лагеря - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье возведут восемь новых спортивных объектов. Для реализации проектов власти выделили свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха оценили качество проведения работ на стадионе "Труд". Помимо него в регионе в этом году откроют еще семь объектов спортивной инфраструктуры.
"Надеемся, что та программа, которая на региональном уровне утверждена, как не давала, так и не даст сбоев, будет осуществляться согласно планам и наши спортсооружения будут ремонтироваться и приводиться к современным стандартам", – рассказал Брынцалов.
Работы по реконструкции стартовали в Балашихе 2021 году. Стадион входит в состав спортивной школы олимпийского резерва "Метеор". Одновременно там смогут тренироваться 140 спортсменов. Также там откроют две новые секции – по мини-футболу и волейболу.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала