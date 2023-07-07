https://ria.ru/20230707/spokoystvie-1882730612.html

Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос

Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2023

Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос

Спокойное настроение преобладает в окружении у 49% россиян, тревожное - у 45%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:37

2023-07-07T10:37

2023-07-07T10:37

общество

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спокойное настроение преобладает в окружении у 49% россиян, тревожное - у 45%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых, 49% респондентов ответили, что спокойное, 45% - тревожное, 6% - затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 июня по 2 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230707/emigranty-1882594523.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус