https://ria.ru/20230707/spokoystvie-1882730612.html
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2023
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос
Спокойное настроение преобладает в окружении у 49% россиян, тревожное - у 45%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:37
2023-07-07T10:37
2023-07-07T10:37
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спокойное настроение преобладает в окружении у 49% россиян, тревожное - у 45%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых, 49% респондентов ответили, что спокойное, 45% - тревожное, 6% - затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 июня по 2 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230707/emigranty-1882594523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос
ФОМ: у 49 процента россиян в окружении преобладает спокойное настроение, у 45 — тревожное