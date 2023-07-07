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Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2023
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10:37 07.07.2023
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Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос - РИА Новости, 07.07.2023
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос
Спокойное настроение преобладает в окружении у 49% россиян, тревожное - у 45%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:37
2023-07-07T10:37
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спокойное настроение преобладает в окружении у 49% россиян, тревожное - у 45%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых, 49% респондентов ответили, что спокойное, 45% - тревожное, 6% - затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 июня по 2 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Влада Копылова
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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Большинство россиян пребывают в спокойном настроении, показал опрос

ФОМ: у 49 процента россиян в окружении преобладает спокойное настроение, у 45 — тревожное

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в шезлонгах в Москве
Люди отдыхают в шезлонгах в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди отдыхают в шезлонгах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спокойное настроение преобладает в окружении у 49% россиян, тревожное - у 45%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых, 49% респондентов ответили, что спокойное, 45% - тревожное, 6% - затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 июня по 2 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Пассажиры в международном аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Я умру, а вы останетесь?
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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