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В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.07.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также две самоходные... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:21
2023-07-07T14:21
2023-07-07T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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херсонская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Херсонская область
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до 80 военных на Херсонском направлении