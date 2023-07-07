https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882799339.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.07.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также две самоходные... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:21

2023-07-07T14:21

2023-07-07T14:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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херсонская область

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область