https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882793818.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.07.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.07.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:25
2023-07-07T16:25
2023-07-07T16:25
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Параллельно ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 114 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган", шесть беспилотников, самолет Су-25.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 452 самолета, 241 вертолет, 4921 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 1135 реактивных систем залпового огня, 10 566 танков и других бронемашин, 5370 орудий полевой артиллерии и 11 493 единицы автомобильной техники.
россия
украина
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 июля 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Параллельно ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 114 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган", шесть беспилотников, самолет Су-25.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 452 самолета, 241 вертолет, 4921 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 1135 реактивных систем залпового огня, 10 566 танков и других бронемашин, 5370 орудий полевой артиллерии и 11 493 единицы автомобильной техники.