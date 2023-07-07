https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882768231.html
Песков рассказал о встречах Путина с участниками спецоперации
Песков рассказал о встречах Путина с участниками спецоперации - РИА Новости, 07.07.2023
Песков рассказал о встречах Путина с участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин часто встречается с участниками спецоперации, но не каждая встреча выносится на публику, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:37
2023-07-07T12:37
2023-07-07T12:37
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто встречается с участниками спецоперации, но не каждая встреча выносится на публику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. "Президент часто общается с непосредственными участниками боевых действий, и не каждый раз мы опубличиваем эту информацию. Каких-то таких публичных мероприятий пока не планируется, но нет никакого сомнения, что президент продолжит свою практику прямого общения", - ответил Песков на вопрос, не собирается ли президент встретиться конкретно с истребителями танков. Кроме того, его спросили, не собирается ли президент использовать практику советского лидера Иосифа Сталина, который во время Великой Отечественной войны рассылал военнослужащим благодарственные письма. "Мне неизвестно об этом", - ответил Песков.
https://ria.ru/20230624/raspri-1880136119.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал о встречах Путина с участниками спецоперации
Песков: Путин часто встречается с участниками спецоперации, но не каждый раз публично
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто встречается с участниками спецоперации, но не каждая встреча выносится на публику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
"Президент часто общается с непосредственными участниками боевых действий, и не каждый раз мы опубличиваем эту информацию. Каких-то таких публичных мероприятий пока не планируется, но нет никакого сомнения, что президент продолжит свою практику прямого общения", - ответил Песков на вопрос, не собирается ли президент встретиться конкретно с истребителями танков.
Кроме того, его спросили, не собирается ли президент использовать практику советского лидера Иосифа Сталина, который во время Великой Отечественной войны рассылал военнослужащим благодарственные письма.
"Мне неизвестно об этом", - ответил Песков.
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