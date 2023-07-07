https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882745850.html
Российские военные уничтожили украинскую "Акацию" под Херсоном
Российские военные уничтожили украинскую "Акацию" под Херсоном - РИА Новости, 07.07.2023
Российские военные уничтожили украинскую "Акацию" под Херсоном
Группировка российских войск "Днепр" на Херсонском направлении ударила по украинским орудиям и снайперскому расчету, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:39
2023-07-07T11:39
2023-07-07T13:46
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" на Херсонском направлении ударила по украинским орудиям и снайперскому расчету, сообщил источник РИА Новости. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, снайперская пара из состава Сил специальных операций ВСУ", — уточнил собеседник агентства. Также в районе островов в устье Днепра артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом. На Каховском направлении нанесен удар по месту временной дислокации одного из украинских подразделений в районе села Красный Маяк, а также по позиции ВСУ в районе Качкаровки.
https://ria.ru/20230706/ataka-1882664280.html
https://ria.ru/20230706/raketa-1882673774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую "Акацию" под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую САУ "Акация"