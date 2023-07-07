https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882745850.html

Российские военные уничтожили украинскую "Акацию" под Херсоном

Российские военные уничтожили украинскую "Акацию" под Херсоном - РИА Новости, 07.07.2023

Российские военные уничтожили украинскую "Акацию" под Херсоном

Группировка российских войск "Днепр" на Херсонском направлении ударила по украинским орудиям и снайперскому расчету, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:39

2023-07-07T11:39

2023-07-07T13:46

специальная военная операция на украине

херсон

днепр (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" на Херсонском направлении ударила по украинским орудиям и снайперскому расчету, сообщил источник РИА Новости. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, снайперская пара из состава Сил специальных операций ВСУ", — уточнил собеседник агентства. Также в районе островов в устье Днепра артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом. На Каховском направлении нанесен удар по месту временной дислокации одного из украинских подразделений в районе села Красный Маяк, а также по позиции ВСУ в районе Качкаровки.

https://ria.ru/20230706/ataka-1882664280.html

https://ria.ru/20230706/raketa-1882673774.html

херсон

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность