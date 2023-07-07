https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882733441.html

Омбудсмен ДНР рассказала о вернувшихся из плена участниках СВО

Омбудсмен ДНР рассказала о вернувшихся из плена участниках СВО - РИА Новости, 07.07.2023

Омбудсмен ДНР рассказала о вернувшихся из плена участниках СВО

Шесть бойцов из ДНР оказались в числе возвращенных из украинского плена 45 участников СВО, объявила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:48

2023-07-07T10:48

2023-07-07T10:48

в мире

донецкая народная республика

дарья морозова

россия

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Шесть бойцов из ДНР оказались в числе возвращенных из украинского плена 45 участников СВО, объявила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем телеграм-канале. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 45 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. "В числе 45 участников СВО, возвращенных вчера из украинского плена, шестеро бойцов ДНР. Они были призваны на фронт в рамках мобилизации", - написала Морозова. По ее словам, все освобожденные – мужчины в возрасте от 32 до 48 лет. В плен они попали в мае-июне текущего года. "И, к счастью, в результате напряженного переговорного процесса их удалось освободить из киевских застенок достаточно быстро. После того, как защитники ДНР получат первоочередную необходимую медицинскую помощь в одном из субъектов РФ, заберем их домой", - отметила Морозова.

https://ria.ru/20230706/plennye-1882660689.html

https://ria.ru/20230622/voennoplennye-1879820836.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, россия