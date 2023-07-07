Рейтинг@Mail.ru
WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:06 07.07.2023 (обновлено: 11:58 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/spacex-1882738023.html
WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом
WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом - РИА Новости, 07.07.2023
WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом
Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX де-факто стала монополистом в сфере космических запусков, ставя правительственные космические... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:06
2023-07-07T11:58
наука
сша
илон маск
джонатан макдауэлл
наса
spacex
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866698100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8bd107ba0a596c7a88de0c713785e78.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX де-факто стала монополистом в сфере космических запусков, ставя правительственные космические агентства все в большую зависимость от себя, пишет газета The Wall Street Journal. "Дело в том, что конкуренты не могут сейчас ничего представить, и это делает SpaceX де-факто монополией", — приводит издание слова бывшего офицера комических операций ВВС США Джона Холста. По данным газеты, SpaceX захватила большую часть рынка в том числе благодаря проверенному парку ракет, которые могут летать с недоступной конкурентам частотой, при этом предоставляя запуски по более низким ценам. Издание отмечает, что монополия SpaceX, которая является единственной американской компанией, доставляющей астронавтов НАСА на Международную космическую станцию и обратно, означает, что многие правительственные учреждения и спутниковые операторы "должны привязывать свои амбиции к графикам и возможностям компании". Газета также приводит слова американского астрофизика Джонатана Макдауэлла, заявившего, что ракеты компании SpaceX обеспечили 66 процентов полетов клиентов с американских стартовых площадок в 2022 году и 88 процентов за первые шесть месяцев этого года. SpaceX, применяющая технологию многоразовой первой ступени, реализует цель максимально сократить время между космическими запусками. Компания планирует осуществить в текущем году более 100 космических стартов, то есть проводить пуски каждые несколько дней. Самый короткий до настоящего времени промежуток между двумя стартами компании был достигнут 17 марта текущего года, когда две ракеты Falcon 9 стартовали с разницей в четыре часа.
https://ria.ru/20230428/mks-1868317746.html
https://ria.ru/20230707/batarei-1882703852.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866698100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e350aa60b211b84b4134ea01f7d85d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, илон маск, джонатан макдауэлл, наса, spacex, космос - риа наука
Наука, США, Илон Маск, Джонатан МакДауэлл, НАСА, SpaceX, Космос - РИА Наука
WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом

WSJ: SpaceX де-факто стала глобальным монополистом в сфере космических запусков

© AP Photo / Eric GayСтарт ракеты-носителя SpaceX
Старт ракеты-носителя SpaceX - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Eric Gay
Старт ракеты-носителя SpaceX. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX де-факто стала монополистом в сфере космических запусков, ставя правительственные космические агентства все в большую зависимость от себя, пишет газета The Wall Street Journal.
"Дело в том, что конкуренты не могут сейчас ничего представить, и это делает SpaceX де-факто монополией", — приводит издание слова бывшего офицера комических операций ВВС США Джона Холста.
По данным газеты, SpaceX захватила большую часть рынка в том числе благодаря проверенному парку ракет, которые могут летать с недоступной конкурентам частотой, при этом предоставляя запуски по более низким ценам.
Издание отмечает, что монополия SpaceX, которая является единственной американской компанией, доставляющей астронавтов НАСА на Международную космическую станцию и обратно, означает, что многие правительственные учреждения и спутниковые операторы "должны привязывать свои амбиции к графикам и возможностям компании".
МКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года
28 апреля, 03:14
Газета также приводит слова американского астрофизика Джонатана Макдауэлла, заявившего, что ракеты компании SpaceX обеспечили 66 процентов полетов клиентов с американских стартовых площадок в 2022 году и 88 процентов за первые шесть месяцев этого года.
SpaceX, применяющая технологию многоразовой первой ступени, реализует цель максимально сократить время между космическими запусками. Компания планирует осуществить в текущем году более 100 космических стартов, то есть проводить пуски каждые несколько дней. Самый короткий до настоящего времени промежуток между двумя стартами компании был достигнут 17 марта текущего года, когда две ракеты Falcon 9 стартовали с разницей в четыре часа.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Солнечные батареи целесообразнее всего размещать в космосе, считает эксперт
Вчера, 02:36
 
НаукаСШАИлон МаскДжонатан МакДауэллНАСАSpaceXКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала