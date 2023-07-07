https://ria.ru/20230707/spacex-1882738023.html

WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом

WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом - РИА Новости, 07.07.2023

WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX де-факто стала монополистом в сфере космических запусков, ставя правительственные космические... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:06

2023-07-07T11:06

2023-07-07T11:58

наука

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илон маск

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX де-факто стала монополистом в сфере космических запусков, ставя правительственные космические агентства все в большую зависимость от себя, пишет газета The Wall Street Journal. "Дело в том, что конкуренты не могут сейчас ничего представить, и это делает SpaceX де-факто монополией", — приводит издание слова бывшего офицера комических операций ВВС США Джона Холста. По данным газеты, SpaceX захватила большую часть рынка в том числе благодаря проверенному парку ракет, которые могут летать с недоступной конкурентам частотой, при этом предоставляя запуски по более низким ценам. Издание отмечает, что монополия SpaceX, которая является единственной американской компанией, доставляющей астронавтов НАСА на Международную космическую станцию и обратно, означает, что многие правительственные учреждения и спутниковые операторы "должны привязывать свои амбиции к графикам и возможностям компании". Газета также приводит слова американского астрофизика Джонатана Макдауэлла, заявившего, что ракеты компании SpaceX обеспечили 66 процентов полетов клиентов с американских стартовых площадок в 2022 году и 88 процентов за первые шесть месяцев этого года. SpaceX, применяющая технологию многоразовой первой ступени, реализует цель максимально сократить время между космическими запусками. Компания планирует осуществить в текущем году более 100 космических стартов, то есть проводить пуски каждые несколько дней. Самый короткий до настоящего времени промежуток между двумя стартами компании был достигнут 17 марта текущего года, когда две ракеты Falcon 9 стартовали с разницей в четыре часа.

https://ria.ru/20230428/mks-1868317746.html

https://ria.ru/20230707/batarei-1882703852.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, илон маск, джонатан макдауэлл, наса, spacex, космос - риа наука