https://ria.ru/20230707/soveschanie-1882766333.html

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 07.07.2023

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:33

2023-07-07T12:33

2023-07-07T12:33

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Темы мы обязательно обозначим, или это сделает сам президент - как он выберет. Все остальные контакты президента носят непубличный характер", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230707/erdogan-1882757514.html

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владимир путин, россия, политика