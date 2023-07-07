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Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 07.07.2023
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12:33 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/soveschanie-1882766333.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 07.07.2023
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:33
2023-07-07T12:33
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Темы мы обязательно обозначим, или это сделает сам президент - как он выберет. Все остальные контакты президента носят непубличный характер", - сказал Песков.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Песков: Путин в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Темы мы обязательно обозначим, или это сделает сам президент - как он выберет. Все остальные контакты президента носят непубличный характер", - сказал Песков.
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