https://ria.ru/20230707/sotsseti-1882806675.html

СИБ Молдавии одобрила закон, позволяющий регулировать соцсети

СИБ Молдавии одобрила закон, позволяющий регулировать соцсети - РИА Новости, 07.07.2023

СИБ Молдавии одобрила закон, позволяющий регулировать соцсети

Парламент Молдавии на заседании в пятницу одобрил во втором чтении закон о контринформационной деятельности, который позволит Службе информации и безопасности... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:53

2023-07-07T14:53

2023-07-07T14:53

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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу одобрил во втором чтении закон о контринформационной деятельности, который позволит Службе информации и безопасности (СИБ) регулировать соцсети, передает корреспондент РИА Новости. Проект Закона о контринформационной деятельности и иностранной информационной деятельности был принят парламентом Молдавии во втором чтении голосами 57 депутатов. "Введен более строгий и эффективный механизм контроля в части информационной безопасности. Создан механизм проведения мер контринформационной деятельности в социальных сетях,.. если СИБ установит факт нарушения законодательства в области информационной безопасности, то уведомит прокуратуру для открытия уголовного дела", - заявил член парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Андриан Кептонар. По его словам, до этого дня в молдавском законодательстве не было акта, который бы регламентировал проведение действий в рамках контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности. Кептонар отметил, что после голосования в первом чтении было организовано около 20 публичных обсуждений, на которых рассмотрели поправки, возражения и предложения Венецианской комиссии, экспертов из различных областей. В итоге было решено, что СИБ сможет проводить следственные мероприятия с разрешения судьи. Исключение составляют действия по идентификации абонента или пользователя приложений электронного общения, социальных сетей или информационной службы - в этом случае достаточно будет распоряжения директора Службы. Введен более строгий механизм контроля действий СИБ, они будут оцениваться постфактум с точки зрения законности и обоснованности. Также были введены меры, которые защищают контракты адвокатов с его клиентами и журналистов с источниками их информации. При этом СИБ должен будет предоставлять отчеты парламенту о своей работе.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882533094.html

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в мире, молдавия, венецианская комиссия, технологии