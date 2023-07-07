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Экс-премьер Словакии высказался о противоречивом членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
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20:10 07.07.2023 (обновлено: 20:13 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/slovakiya-1882890768.html
Экс-премьер Словакии высказался о противоречивом членстве Украины в НАТО
Экс-премьер Словакии высказался о противоречивом членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
Экс-премьер Словакии высказался о противоречивом членстве Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии, заявил бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:10
2023-07-07T20:13
в мире
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роберт фицо
нато
зузана чапутова
вильнюс
словакия
цены на нефть
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии, заявил бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. "Полагаю, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории идет военный конфликт, но в целом членство Украины в НАТО противоречит нашим национальным интересам", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу. Он отметил, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну. Фицо также раскритиковал президента Словакии Зузану Чапутову за то, что она не обозначила четко позицию по вопросам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, которые касаются увеличения обязательств по инвестициям в оборону до минимального уровня в 2% ВВП и членства Украины в организации.
https://ria.ru/20230707/nato-1882885982.html
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в мире, украина, роберт фицо, нато, зузана чапутова, вильнюс, словакия, цены на нефть
В мире, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Зузана Чапутова, Вильнюс, Словакия, Цены на нефть
Экс-премьер Словакии высказался о противоречивом членстве Украины в НАТО

Фицо: членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии, заявил бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо.
«
"Полагаю, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории идет военный конфликт, но в целом членство Украины в НАТО противоречит нашим национальным интересам", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу.
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Вчера, 19:36
Он отметил, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну.
Фицо также раскритиковал президента Словакии Зузану Чапутову за то, что она не обозначила четко позицию по вопросам предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, которые касаются увеличения обязательств по инвестициям в оборону до минимального уровня в 2% ВВП и членства Украины в организации.
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В миреУкраинаРоберт ФицоНАТОЗузана ЧапутоваВильнюсСловакияЦены на нефть
 
 
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