Рейтинг@Mail.ru
"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/skandal-1882892159.html
"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал
"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал - РИА Новости, 07.07.2023
"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал
Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди устроил скандал на последнем заседании бундестага перед летним перерывом, оскорбив главу... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:24
2023-07-07T20:24
германия
фридрих мерц
роберт хабек
хдс/хсс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди устроил скандал на последнем заседании бундестага перед летним перерывом, оскорбив главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, сообщает газета Bild. Во время заседания речь шла о приостановлении принятия закона об отоплении, автором которого является министр экономики ФРГ Роберт Хабек. На момент выступления Мерца министр уже покинул заседание, поскольку должен был выступать в бундесрате, однако глава ХДС предложил проголосовать за его возвращение, и многие члены крайней правой партии АдГ поддержали его. Как сообщает издание, Шроди прокричал, что Мерц "голосует с фашистами" и таким образом "делает их рукопожатными". Мерц, в свою очередь, призвал Шроди "заткнуться", поскольку тот подрывает "доверие к бундестагу как к институту". Председатель бундестага Бербель Бас выписала Шроди штраф в размере 1000 евро за оскорбления и угрозы, пишет издание. Газета также отмечает, что Шроди был одет так, "словно уже был в отпуске": в джинсах, футболке и кроссовках. На заседании обсуждалось приостановление принятия закона об отоплении, который предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем с заменой на отопление, которое должно будет работать на как минимум 65% возобновляемых источников энергии. В среду ходатайство о его приостановке удовлетворил конституционный суд Германии.
https://ria.ru/20230519/draka-1873039334.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, фридрих мерц, роберт хабек, хдс/хсс, в мире
Германия, Фридрих Мерц, Роберт Хабек, ХДС/ХСС, В мире
"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал

Депутат от СДПГ Шроди устроил скандал, оскорбив главу ХДС Мерца на заседании бундестага

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди устроил скандал на последнем заседании бундестага перед летним перерывом, оскорбив главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, сообщает газета Bild.
Во время заседания речь шла о приостановлении принятия закона об отоплении, автором которого является министр экономики ФРГ Роберт Хабек. На момент выступления Мерца министр уже покинул заседание, поскольку должен был выступать в бундесрате, однако глава ХДС предложил проголосовать за его возвращение, и многие члены крайней правой партии АдГ поддержали его.
Как сообщает издание, Шроди прокричал, что Мерц "голосует с фашистами" и таким образом "делает их рукопожатными". Мерц, в свою очередь, призвал Шроди "заткнуться", поскольку тот подрывает "доверие к бундестагу как к институту".
Председатель бундестага Бербель Бас выписала Шроди штраф в размере 1000 евро за оскорбления и угрозы, пишет издание. Газета также отмечает, что Шроди был одет так, "словно уже был в отпуске": в джинсах, футболке и кроссовках.
На заседании обсуждалось приостановление принятия закона об отоплении, который предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем с заменой на отопление, которое должно будет работать на как минимум 65% возобновляемых источников энергии. В среду ходатайство о его приостановке удовлетворил конституционный суд Германии.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Грузинские депутаты подрались в парламенте
19 мая, 20:45
 
ГерманияФридрих МерцРоберт ХабекХДС/ХССВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала