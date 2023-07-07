https://ria.ru/20230707/skandal-1882892159.html

"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал

"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал - РИА Новости, 07.07.2023

"Голосует с фашистами": на заседании бундестага разразился скандал

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди устроил скандал на последнем заседании бундестага перед летним перерывом, оскорбив главу... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:24

2023-07-07T20:24

2023-07-07T20:24

германия

фридрих мерц

роберт хабек

хдс/хсс

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди устроил скандал на последнем заседании бундестага перед летним перерывом, оскорбив главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, сообщает газета Bild. Во время заседания речь шла о приостановлении принятия закона об отоплении, автором которого является министр экономики ФРГ Роберт Хабек. На момент выступления Мерца министр уже покинул заседание, поскольку должен был выступать в бундесрате, однако глава ХДС предложил проголосовать за его возвращение, и многие члены крайней правой партии АдГ поддержали его. Как сообщает издание, Шроди прокричал, что Мерц "голосует с фашистами" и таким образом "делает их рукопожатными". Мерц, в свою очередь, призвал Шроди "заткнуться", поскольку тот подрывает "доверие к бундестагу как к институту". Председатель бундестага Бербель Бас выписала Шроди штраф в размере 1000 евро за оскорбления и угрозы, пишет издание. Газета также отмечает, что Шроди был одет так, "словно уже был в отпуске": в джинсах, футболке и кроссовках. На заседании обсуждалось приостановление принятия закона об отоплении, который предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем с заменой на отопление, которое должно будет работать на как минимум 65% возобновляемых источников энергии. В среду ходатайство о его приостановке удовлетворил конституционный суд Германии.

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германия, фридрих мерц, роберт хабек, хдс/хсс, в мире