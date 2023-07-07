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Жителей четырех регионов Сибири и ДФО предупредили об угрозе шторма - РИА Новости, 07.07.2023
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02:55 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/shtorm-1882704157.html
Жителей четырех регионов Сибири и ДФО предупредили об угрозе шторма
Жителей четырех регионов Сибири и ДФО предупредили об угрозе шторма - РИА Новости, 07.07.2023
Жителей четырех регионов Сибири и ДФО предупредили об угрозе шторма
Энергоснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение могут быть нарушены в первой декаде июля на территории четырех регионов Сибирского и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T02:55
2023-07-07T02:55
республика бурятия
иркутская область
внии гочс
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение могут быть нарушены в первой декаде июля на территории четырех регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов из-за штормового ветра порывами до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В первой декаде июля на территории Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и севера Красноярского края из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, которые могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что на европейской части России аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, могут произойти на юге Карелии, а также в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
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республика бурятия, иркутская область, внии гочс, забайкальский край, происшествия
Республика Бурятия, Иркутская область, ВНИИ ГОЧС, Забайкальский край, Происшествия
Жителей четырех регионов Сибири и ДФО предупредили об угрозе шторма

ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение четырех регионов Сибири и ДФО могут нарушить ветер и ливни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение могут быть нарушены в первой декаде июля на территории четырех регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов из-за штормового ветра порывами до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В первой декаде июля на территории Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и севера Красноярского края из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, которые могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Ученые института отмечают, что на европейской части России аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, могут произойти на юге Карелии, а также в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
 
Республика БурятияИркутская областьВНИИ ГОЧСЗабайкальский крайПроисшествия
 
 
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