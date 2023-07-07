ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска
Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный КПП Шебекино из миномета и гранатомета
Въезд в Шебекино. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли автомобильный пункт пропуска "Шебекино" из миномета и гранатомета, но общее количество выпущенных по территории области снарядов уменьшилось вдвое, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу глава области в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 6 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 51, есть один погибший мирный житель в Валуйском округе. Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 115 боеприпасов, и всю неделю количество "прилетов" было больше 100.
"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град", по селу Середа – 3 минометных снаряда", - написал Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. Он уточнил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено 8 снарядов. В результате работы системы ПВО в поселке Разумное были повреждены окна в одном многоквартирном доме и зарегистрированы различные повреждения в 8 частных домовладениях. Также было повреждено 4 автомобиля и линия электропередачи. По одному домовладению пострадало в селах Таврово и Ястребово.
Два прилета было в Валуйском городском округе село Новопетровка, как писал ранее Гладков, один человек погиб. Он получил проникающее ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Несмотря на обстрел, разрушений не произошло. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый было выпущено 12 минометных снарядов, без последствий.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.