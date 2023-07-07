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ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/shebekino-1882733792.html
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска - РИА Новости, 07.07.2023
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли автомобильный пункт пропуска "Шебекино" из миномета и гранатомета, но общее количество выпущенных по территории РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:50
2023-07-07T10:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли автомобильный пункт пропуска "Шебекино" из миномета и гранатомета, но общее количество выпущенных по территории области снарядов уменьшилось вдвое, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В пятницу глава области в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 6 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 51, есть один погибший мирный житель в Валуйском округе. Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 115 боеприпасов, и всю неделю количество "прилетов" было больше 100. "В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град", по селу Середа – 3 минометных снаряда", - написал Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. Он уточнил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено 8 снарядов. В результате работы системы ПВО в поселке Разумное были повреждены окна в одном многоквартирном доме и зарегистрированы различные повреждения в 8 частных домовладениях. Также было повреждено 4 автомобиля и линия электропередачи. По одному домовладению пострадало в селах Таврово и Ястребово. Два прилета было в Валуйском городском округе село Новопетровка, как писал ранее Гладков, один человек погиб. Он получил проникающее ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Несмотря на обстрел, разрушений не произошло. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый было выпущено 12 минометных снарядов, без последствий. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Шебекинский автомобильный пункт пропуска

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный КПП Шебекино из миномета и гранатомета

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли автомобильный пункт пропуска "Шебекино" из миномета и гранатомета, но общее количество выпущенных по территории области снарядов уменьшилось вдвое, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу глава области в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 6 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 51, есть один погибший мирный житель в Валуйском округе. Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 115 боеприпасов, и всю неделю количество "прилетов" было больше 100.
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"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град", по селу Середа – 3 минометных снаряда", - написал Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. Он уточнил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено 8 снарядов. В результате работы системы ПВО в поселке Разумное были повреждены окна в одном многоквартирном доме и зарегистрированы различные повреждения в 8 частных домовладениях. Также было повреждено 4 автомобиля и линия электропередачи. По одному домовладению пострадало в селах Таврово и Ястребово.
Два прилета было в Валуйском городском округе село Новопетровка, как писал ранее Гладков, один человек погиб. Он получил проникающее ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Несмотря на обстрел, разрушений не произошло. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый было выпущено 12 минометных снарядов, без последствий.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковШебекиноСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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