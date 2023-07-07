https://ria.ru/20230707/sevastopol-1882716265.html
Со дна моря в Севастополе подняли около тысячи старых снарядов
Со дна моря в Севастополе подняли около тысячи старых снарядов - РИА Новости, 07.07.2023
Со дна моря в Севастополе подняли около тысячи старых снарядов
Сотрудники МЧС РФ подняли почти 1000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна бухты Гильзовая в Севастополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:54
2023-07-07T08:54
2023-07-07T08:54
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ подняли почти 1000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна бухты Гильзовая в Севастополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сотрудники МЧС России по Севастополю подняли с морского дна бухты Гильзовая и уничтожили почти 1000 единиц взрывоопасных предметов сразу. Это первые результаты нового сезона работ, начавшегося в марте этого года", - говорится в сообщении. Уточняется, что третий год подряд специалисты ведут очистку акватории от артиллерийских снарядов, минометных мин, ручных гранат времен Великой Отечественной войны. Все находки водолазы подняли с глубины, после чего арсенал уничтожили на полигоне. Работа была выполнена с соблюдением всех мер безопасности. Периметр оцепила полиция, мониторинг обстановки с воздуха вели при помощи беспилотных летательных аппаратов МЧС России. "За два предыдущих года МЧС России ликвидировано более 6 000 боеприпасов. МЧС России продолжит работу до конца октября", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230628/otseplenie-1880981158.html
https://ria.ru/20230113/snaryad-1844546549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Со дна моря в Севастополе подняли около тысячи старых снарядов
Со дна моря в Севастополе подняли около тысячи снарядов времен Великой Отечественной войны
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Сотрудники МЧС РФ подняли почти 1000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна бухты Гильзовая в Севастополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ведомства.
"Сотрудники МЧС России по Севастополю подняли с морского дна бухты Гильзовая и уничтожили почти 1000 единиц взрывоопасных предметов сразу. Это первые результаты нового сезона работ, начавшегося в марте этого года", - говорится в сообщении.
В Севастополе оцепили пляж из-за возможного снаряда времен ВОВ
Уточняется, что третий год подряд специалисты ведут очистку акватории от артиллерийских снарядов, минометных мин, ручных гранат времен Великой Отечественной войны.
Все находки водолазы подняли с глубины, после чего арсенал уничтожили на полигоне. Работа была выполнена с соблюдением всех мер безопасности. Периметр оцепила полиция, мониторинг обстановки с воздуха вели при помощи беспилотных летательных аппаратов МЧС России.
"За два предыдущих года МЧС России ликвидировано более 6 000 боеприпасов. МЧС России продолжит работу до конца октября", - добавляется в сообщении.
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