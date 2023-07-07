https://ria.ru/20230707/sdelka-1882896454.html
Киев уничтожает возможности продления зерновой сделки, заявила Захарова
Киев уничтожает возможности продления зерновой сделки, заявила Захарова - РИА Новости, 07.07.2023
Киев уничтожает возможности продления зерновой сделки, заявила Захарова
Киевский режим из-за подрыва "Северных потоков" "под приглядом" западных кураторов уничтожает возможности продления зерновой сделки, заявила в пятницу... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:03
2023-07-07T21:03
2023-07-07T21:03
мария захарова
сша
северный поток
северный поток — 2
зерновая сделка
в мире
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киевский режим из-за подрыва "Северных потоков" "под приглядом" западных кураторов уничтожает возможности продления зерновой сделки, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". "Киевский режим эти возможности (продления зерновой сделки - ред.) под приглядом западных кураторов уничтожает сам", - сказала Захарова. "Это не просто вопрос реализации или нереализации сделки. Это вопрос террористического акта, так как речь идет о подрыве гражданской инфраструктуры. На глазах всего мира киевский режим заявляет о себе, как о структуре, занимающейся экстремизмом и терроризмом", - добавила она. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882727759.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, сша, северный поток, северный поток — 2, зерновая сделка, в мире, украина
Мария Захарова, США, Северный поток, Северный поток — 2, Зерновая сделка, В мире, Украина
Киев уничтожает возможности продления зерновой сделки, заявила Захарова
Захарова: Киев "под приглядом" Запада уничтожает возможности продления зерновой сделки
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Киевский режим из-за подрыва "Северных потоков" "под приглядом" западных кураторов уничтожает возможности продления зерновой сделки, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире
передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Киевский режим эти возможности (продления зерновой сделки - ред.) под приглядом западных кураторов уничтожает сам", - сказала Захарова.
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"Это не просто вопрос реализации или нереализации сделки. Это вопрос террористического акта, так как речь идет о подрыве гражданской инфраструктуры. На глазах всего мира киевский режим заявляет о себе, как о структуре, занимающейся экстремизмом и терроризмом", - добавила она.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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