https://ria.ru/20230707/sdelka-1882888539.html

Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке

Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 07.07.2023

Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T19:50

2023-07-07T19:50

2023-07-07T19:55

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ООН, 7 июл – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия черноморской зерновой инициативы, сообщил на пресс-конференции Гриффитс."Мы продолжаем усердно работать. Я знаю, что Ребекка очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения. И я заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. И обсуждения на этот счет ведутся. Так что мы пытаемся", - сказал Гриффитс.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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