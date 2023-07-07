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Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке
Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 07.07.2023
Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке
Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:50
2023-07-07T19:50
2023-07-07T19:55
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ООН, 7 июл – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия черноморской зерновой инициативы, сообщил на пресс-конференции Гриффитс."Мы продолжаем усердно работать. Я знаю, что Ребекка очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения. И я заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. И обсуждения на этот счет ведутся. Так что мы пытаемся", - сказал Гриффитс.
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оон, стамбул, москва
Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке
Замгенсека ООН и глава ЮНКТАД хотят провести встречи по зерновой сделке в России и Турции
ООН, 7 июл – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия черноморской зерновой инициативы, сообщил на пресс-конференции Гриффитс.
"Мы продолжаем усердно работать. Я знаю, что Ребекка очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения. И я заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. И обсуждения на этот счет ведутся. Так что мы пытаемся", - сказал Гриффитс.