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Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 07.07.2023
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19:50 07.07.2023 (обновлено: 19:55 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/sdelka-1882888539.html
Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке
Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке - РИА Новости, 07.07.2023
Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке
Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:50
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оон
стамбул
москва
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ООН, 7 июл – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия черноморской зерновой инициативы, сообщил на пресс-конференции Гриффитс."Мы продолжаем усердно работать. Я знаю, что Ребекка очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения. И я заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. И обсуждения на этот счет ведутся. Так что мы пытаемся", - сказал Гриффитс.
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оон, стамбул, москва
ООН, Стамбул, Москва
Замгенсека ООН планирует провести встречи по зерновой сделке

Замгенсека ООН и глава ЮНКТАД хотят провести встречи по зерновой сделке в России и Турции

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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ООН, 7 июл – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс хотят провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия черноморской зерновой инициативы, сообщил на пресс-конференции Гриффитс.
"Мы продолжаем усердно работать. Я знаю, что Ребекка очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения. И я заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. И обсуждения на этот счет ведутся. Так что мы пытаемся", - сказал Гриффитс.
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