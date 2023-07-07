https://ria.ru/20230707/saratov-1882764613.html

В центре Саратова вспыхнул пожар

В центре Саратова вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.07.2023

В центре Саратова вспыхнул пожар

Надворные постройки загорелись на площади 100 квадратных метров в центре Саратова, есть угроза распространения огня на жилые дома из-за плотной застройки,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:29

2023-07-07T12:29

2023-07-07T12:29

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Надворные постройки загорелись на площади 100 квадратных метров в центре Саратова, есть угроза распространения огня на жилые дома из-за плотной застройки, информация о пострадавших уточняется, сообщили в главке МЧС по региону. Сообщение о пожаре во дворе углового дома на пересечении улиц Соборная и Челюскинцев поступило в ведомство в 12.44 (11.44 мск). "Горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров. Есть угроза распространения пожара на жилые дома из-за плотной застройки", - сказали в пресс-службе главка. Информация о пострадавших уточняется, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230706/pozhar-1882673002.html

https://ria.ru/20230705/angar-1882360750.html

саратов

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)