https://ria.ru/20230707/sallivan-1882905556.html

Салливан заявил, что США не откажутся от принципов не воевать с Россией

Салливан заявил, что США не откажутся от принципов не воевать с Россией - РИА Новости, 07.07.2023

Салливан заявил, что США не откажутся от принципов не воевать с Россией

США придерживаются и не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Россией и не предоставлять Украине вооружений для ударов по... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:29

2023-07-07T22:29

2023-07-07T22:29

в мире

россия

джейк салливан

сша

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США придерживаются и не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Россией и не предоставлять Украине вооружений для ударов по РФ, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Президент (Джо Байден) с самого начала конфликта очень ясно обозначил два принципа, которые не подвергаются пересмотру", - сказал он на брифинге в Белом доме."Во-первых, США не ведут войну против России на Украине. Во-вторых, США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию... Эти два фундаментальных принципа были верны с самого начала, остаются таковыми сегодня и останутся завтра", - перечислил Салливан.

https://ria.ru/20230707/zapret-1882905206.html

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сша

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в мире, россия, джейк салливан, сша, украина, джо байден