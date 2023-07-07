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Салливан заявил, что США не откажутся от принципов не воевать с Россией
Салливан заявил, что США не откажутся от принципов не воевать с Россией - РИА Новости, 07.07.2023
Салливан заявил, что США не откажутся от принципов не воевать с Россией
США придерживаются и не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Россией и не предоставлять Украине вооружений для ударов по... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:29
2023-07-07T22:29
2023-07-07T22:29
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США придерживаются и не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Россией и не предоставлять Украине вооружений для ударов по РФ, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Президент (Джо Байден) с самого начала конфликта очень ясно обозначил два принципа, которые не подвергаются пересмотру", - сказал он на брифинге в Белом доме."Во-первых, США не ведут войну против России на Украине. Во-вторых, США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию... Эти два фундаментальных принципа были верны с самого начала, остаются таковыми сегодня и останутся завтра", - перечислил Салливан.
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в мире, россия, джейк салливан, сша, украина, джо байден
В мире, Россия, Джейк Салливан, США, Украина, Джо Байден
Салливан заявил, что США не откажутся от принципов не воевать с Россией
Салливан: США придерживаются и не намерены отказываться от принципов не воевать с Россией