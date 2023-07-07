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В РПЦ заявили о непризнании "восстановленных" Константинополем экс-клириков - РИА Новости, 07.07.2023
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Религия
 
04:08 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/rpts-1882705966.html
В РПЦ заявили о непризнании "восстановленных" Константинополем экс-клириков
В РПЦ заявили о непризнании "восстановленных" Константинополем экс-клириков - РИА Новости, 07.07.2023
В РПЦ заявили о непризнании "восстановленных" Константинополем экс-клириков
Русская православная церковь не признает лишенных сана священников, которых "восстановил" в служении Константинопольский патриархат, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T04:08
2023-07-07T04:08
религия
украина
москва
андрей кураев
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
константинопольский патриархат
московская духовная академия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Русская православная церковь не признает лишенных сана священников, которых "восстановил" в служении Константинопольский патриархат, рассказал РИА Новости заместитель председателя епархиального суда Москвы, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин. Ранее Константинопольский патриархат восстановил в служении и сане Ивана Коваля, который был запрещен Московской епархией за самовольное изменение текста молитв. В четверг Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на лишенного сана протодиакона Андрея Кураева сообщил, что Константинопольский патриарх Варфоломей дал назначение экс-священнику Ковалю. В публикации есть фотография, на которой бывший клирик РПЦ Коваль стоит в камилавке (головном уборе), принятом в Константинопольской церкви. "Мы (РПЦ - ред.) не признаем восстановление в служении другим патриархатом. Это вмешательство одной поместной церкви в дела другой церкви. Над поместной церковью стоит Вселенский собор. Но, как известно, более 1000 лет Вселенский собор не созывался, и никаких юрисдикций, которые в настоящее время возвышались над юрисдикцией каждой поместной церкви с канонической точки зрения, как мы понимаем, не существует", - сказал Цыпин. Он напомнил, что в Римско-Католической церкви есть папа Римский, которому принадлежит верховная власть, а патриархат "Константинопольский присваивает себе папские привилегии православной церкви, что неприемлемо". Ранее церковный суд Москвы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси. Ряд СМИ сообщали, что священник запрещен в служении якобы из-за того, что заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве, которая читается во всех храмах ежедневно и в которой просят Господа о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Позже зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что Коваль был отстранен от служб за изменение текста молитвы как такового, а не непосредственно за замену слова "победа" на слово "мир". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. Большинство православных поместных церквей не признали ПЦУ. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. После признания Константинополем ПЦУ украинские власти и раскольники начали кампанию против УПЦ – крупнейшую церковь в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, в стране началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022-23 годах украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: проводятся аресты представителей духовенства, храмы УПЦ отбирают или закрывают, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878694618.html
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украина, москва, андрей кураев, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, константинопольский патриархат, московская духовная академия
Религия, Украина, Москва, Андрей Кураев, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Московская духовная академия
В РПЦ заявили о непризнании "восстановленных" Константинополем экс-клириков

Протоиерей Цыпин: РПЦ не признает экс-клириков, "восстановленных" Константинополем

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВерующие в кафедральном соборе
Верующие в кафедральном соборе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Верующие в кафедральном соборе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Русская православная церковь не признает лишенных сана священников, которых "восстановил" в служении Константинопольский патриархат, рассказал РИА Новости заместитель председателя епархиального суда Москвы, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
Ранее Константинопольский патриархат восстановил в служении и сане Ивана Коваля, который был запрещен Московской епархией за самовольное изменение текста молитв. В четверг Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на лишенного сана протодиакона Андрея Кураева сообщил, что Константинопольский патриарх Варфоломей дал назначение экс-священнику Ковалю. В публикации есть фотография, на которой бывший клирик РПЦ Коваль стоит в камилавке (головном уборе), принятом в Константинопольской церкви.
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16 июня, 16:04
"Мы (РПЦ - ред.) не признаем восстановление в служении другим патриархатом. Это вмешательство одной поместной церкви в дела другой церкви. Над поместной церковью стоит Вселенский собор. Но, как известно, более 1000 лет Вселенский собор не созывался, и никаких юрисдикций, которые в настоящее время возвышались над юрисдикцией каждой поместной церкви с канонической точки зрения, как мы понимаем, не существует", - сказал Цыпин.
Он напомнил, что в Римско-Католической церкви есть папа Римский, которому принадлежит верховная власть, а патриархат "Константинопольский присваивает себе папские привилегии православной церкви, что неприемлемо".
Ранее церковный суд Москвы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси. Ряд СМИ сообщали, что священник запрещен в служении якобы из-за того, что заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве, которая читается во всех храмах ежедневно и в которой просят Господа о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Позже зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что Коваль был отстранен от служб за изменение текста молитвы как такового, а не непосредственно за замену слова "победа" на слово "мир".
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. Большинство православных поместных церквей не признали ПЦУ. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
После признания Константинополем ПЦУ украинские власти и раскольники начали кампанию против УПЦ – крупнейшую церковь в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, в стране началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022-23 годах украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: проводятся аресты представителей духовенства, храмы УПЦ отбирают или закрывают, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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1 июля, 17:24
 
РелигияУкраинаМоскваАндрей КураевВахтанг КипшидзеРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатМосковская духовная академия
 
 
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