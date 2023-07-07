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СМИ: ближайшего союзника США поразило решение Байдена по Украине
СМИ: ближайшего союзника США поразило решение Байдена по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: ближайшего союзника США поразило решение Байдена по Украине
Решение президента США Джо Байдена передать ВСУ кассетные боеприпасы поставило в тупик ближайшую союзницу страны — Канаду, пишет CBC. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:26
2023-07-07T21:26
2023-07-07T21:31
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вооруженные силы украины
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специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена передать ВСУ кассетные боеприпасы поставило в тупик ближайшую союзницу страны — Канаду, пишет CBC."Этот шаг, скорее всего, вызовет возмущение среди гуманитарных организаций и критику со стороны союзников Украины по НАТО и Европейскому союзу, которые долгое время выступали против использования кассетных бомб", — говорится в статье.Канада входит в число многих членов Североатлантического альянса, подписавших в 2010 году пакт о запрете использования таких боеприпасов. Кроме того, страна прилагает много усилий для зачистки территории других государств от неразорвавшихся бомб, отмечают авторы публикации.По оценке обозревателей, решение администрации Байдена вооружить ВСУ снарядами, нарушающими права гражданского населения, поставит Оттаву в тупик.
https://ria.ru/20230707/vsu-1882893335.html
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канада, джо байден, вооруженные силы украины, нато, сша, украина, в мире
Канада, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире
СМИ: ближайшего союзника США поразило решение Байдена по Украине
CBC: решение Байдена передать Украине кассетные бомбы поставило Канаду в тупик