https://ria.ru/20230707/reshenie-1882899416.html

СМИ: ближайшего союзника США поразило решение Байдена по Украине

СМИ: ближайшего союзника США поразило решение Байдена по Украине - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: ближайшего союзника США поразило решение Байдена по Украине

Решение президента США Джо Байдена передать ВСУ кассетные боеприпасы поставило в тупик ближайшую союзницу страны — Канаду, пишет CBC. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:26

2023-07-07T21:26

2023-07-07T21:31

канада

джо байден

вооруженные силы украины

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специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена передать ВСУ кассетные боеприпасы поставило в тупик ближайшую союзницу страны — Канаду, пишет CBC."Этот шаг, скорее всего, вызовет возмущение среди гуманитарных организаций и критику со стороны союзников Украины по НАТО и Европейскому союзу, которые долгое время выступали против использования кассетных бомб", — говорится в статье.Канада входит в число многих членов Североатлантического альянса, подписавших в 2010 году пакт о запрете использования таких боеприпасов. Кроме того, страна прилагает много усилий для зачистки территории других государств от неразорвавшихся бомб, отмечают авторы публикации.По оценке обозревателей, решение администрации Байдена вооружить ВСУ снарядами, нарушающими права гражданского населения, поставит Оттаву в тупик.

https://ria.ru/20230707/vsu-1882893335.html

канада

сша

украина

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канада, джо байден, вооруженные силы украины, нато, сша, украина, в мире