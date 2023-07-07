https://ria.ru/20230707/reorganizatsiya-1882654391.html

Ефимов: участки бывшей промзоны "Курьяново" реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участки бывшей промзоны "Курьяново" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 07.07.2023

Ефимов: участки бывшей промзоны "Курьяново" реорганизуют по программе КРТ

Власти Москвы приняли решение о проведении комплексного развития территории (КРТ) двух участков бывшей промзоны "Курьяново", инвестиции в проект – более 3... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:15

2023-07-07T09:15

2023-07-07T09:15

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о проведении комплексного развития территории (КРТ) двух участков бывшей промзоны "Курьяново", инвестиции в проект – более 3 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Общая площадь участков бывшей промзоны "Курьяново" в Печатниках превышает 8 гектаров, их редевелопмент даст городу около 500 новых рабочих мест, а ежегодный бюджетный эффект составит более 190 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в настоящее время на неэффективно используемой территории расположены места складирования стройматериалов, пункт сбора и обработки макулатуры, а также объект незавершенного строительства. На их месте планируется построить коммунальные объекты для ГБУ "Жилищник", "Автомобильные дороги" и "Доринвест", а также провести работы по благоустройству и озеленению.

https://realty.ria.ru/20220720/kuryanovo-1803725582.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва