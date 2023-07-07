https://ria.ru/20230707/rekord-1882717656.html

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 07.07.2023

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:07

2023-07-07T09:07

2023-07-07T11:07

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале. "Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой", - рассказал Леус. Он добавил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 21,8 градуса, что на 0,7 градуса теплее прежнего рекорда, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.

https://ria.ru/20230706/volna-1882647575.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва