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Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 07.07.2023
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09:07 07.07.2023 (обновлено: 11:07 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/rekord-1882717656.html
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 07.07.2023
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:07
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погода
михаил леус
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале. "Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой", - рассказал Леус. Он добавил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 21,8 градуса, что на 0,7 градуса теплее прежнего рекорда, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Синоптик Леус: температура на метеостанции в Москве ночью не опускалась ниже +21,8°C

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.
"Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой", - рассказал Леус.
Он добавил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 21,8 градуса, что на 0,7 градуса теплее прежнего рекорда, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.
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