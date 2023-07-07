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Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой - РИА Новости, 07.07.2023
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:07
2023-07-07T09:07
2023-07-07T11:07
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале. "Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой", - рассказал Леус. Он добавил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 21,8 градуса, что на 0,7 градуса теплее прежнего рекорда, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Синоптик Леус: температура на метеостанции в Москве ночью не опускалась ниже +21,8°C
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Прошедшей ночью в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале
.
"Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой", - рассказал Леус.
Он добавил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 21,8 градуса, что на 0,7 градуса теплее прежнего рекорда, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году.
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