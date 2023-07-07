https://ria.ru/20230707/radiatsiya-1882816671.html

В Киеве расскажут, как действовать при радиационной угрозе

В Киеве расскажут, как действовать при радиационной угрозе - РИА Новости, 07.07.2023

В Киеве расскажут, как действовать при радиационной угрозе

Учения по подготовке к "национальному сопротивлению", на которых расскажут как обращаться с оружием и что делать в случае радиационной угрозы, проведут в Киеве, РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:28

2023-07-07T15:28

2023-07-07T15:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Учения по подготовке к "национальному сопротивлению", на которых расскажут как обращаться с оружием и что делать в случае радиационной угрозы, проведут в Киеве, уже началась запись желающих, сообщили в горсовете. "В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям", - говорится в сообщении на сайте Киевского горсовета. Местных жителей будут обучать, в частности, основам минно-взрывной безопасности, обращению с огнестрельным оружием, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения. "Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку относительно действий в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь", - отметили в горсовете столицы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230630/evakuatsiya-1881539779.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр