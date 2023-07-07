https://ria.ru/20230707/putin-1882816907.html
Совещание Совета безопасности с участием Путина
Совещание Совета безопасности с участием Путина - РИА Новости, 07.07.2023
Совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:28
2023-07-07T15:28
2023-07-07T15:28
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882815016_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_8fa0348129c52a5fdefaa25a0baebc86.jpg
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882815016_126:0:1566:1080_1920x0_80_0_0_7181625453804c621d837aa5971868af.jpg
LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности
LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности
2023-07-07T15:28
true
PT0M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
2023-07-07T15:28
true
PT0M46S
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.