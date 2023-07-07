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Совещание Совета безопасности с участием Путина - РИА Новости, 07.07.2023
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15:28 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/putin-1882816907.html
Совещание Совета безопасности с участием Путина
Совещание Совета безопасности с участием Путина - РИА Новости, 07.07.2023
Совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:28
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владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
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LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
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Совещание Совета безопасности с участием Путина

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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание Совета безопасности.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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