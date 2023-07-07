https://ria.ru/20230707/putin-1882813863.html

Путин предложил Совбезу обсудить сложности, с которыми сталкивается Россия

Путин предложил Совбезу обсудить сложности, с которыми сталкивается Россия - РИА Новости, 07.07.2023

Путин предложил Совбезу обсудить сложности, с которыми сталкивается Россия

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить меры для преодоления сложностей, создаваемых для РФ некоторыми... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:18

2023-07-07T15:18

2023-07-07T15:27

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить меры для преодоления сложностей, создаваемых для РФ некоторыми странами."Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России", - сказал президент.

https://ria.ru/20230629/rossiya-1881219214.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, политика