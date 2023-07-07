https://ria.ru/20230707/putin-1882813863.html
Путин предложил Совбезу обсудить сложности, с которыми сталкивается Россия
Путин предложил Совбезу обсудить сложности, с которыми сталкивается Россия - РИА Новости, 07.07.2023
Путин предложил Совбезу обсудить сложности, с которыми сталкивается Россия
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить меры для преодоления сложностей, создаваемых для РФ некоторыми... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:18
2023-07-07T15:18
2023-07-07T15:27
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить меры для преодоления сложностей, создаваемых для РФ некоторыми странами."Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России", - сказал президент.
https://ria.ru/20230629/rossiya-1881219214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин предложил Совбезу обсудить сложности, с которыми сталкивается Россия
Путин предложил Совбезу обсудить сложности, которые некоторые страны создают против России