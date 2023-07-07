https://ria.ru/20230707/putin-1882813045.html
На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров, заявил Путин
На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2023
На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с докладом на оперативном совещании с членами Совбеза выступил Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:15
2023-07-07T15:15
2023-07-07T15:25
владимир путин
политика
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с докладом на оперативном совещании с членами Совбеза выступил Сергей Лавров.С докладом на оперативном совещании с членами Совбеза выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, сергей лавров
Владимир Путин, Политика, Россия, Сергей Лавров
На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров, заявил Путин
Путин: Лавров выступит с докладом на оперативном совещании с членами Совбеза