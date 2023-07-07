https://ria.ru/20230707/putin-1882813045.html

На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров, заявил Путин

На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2023

На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с докладом на оперативном совещании с членами Совбеза выступил Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:15

2023-07-07T15:15

2023-07-07T15:25

владимир путин

политика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с докладом на оперативном совещании с членами Совбеза выступил Сергей Лавров.С докладом на оперативном совещании с членами Совбеза выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, политика, россия, сергей лавров