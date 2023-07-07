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Посол России в США: уровень американских провокаций зашкаливает
Посол России в США: уровень американских провокаций зашкаливает - РИА Новости, 07.07.2023
Посол России в США: уровень американских провокаций зашкаливает
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поставки кассетных боеприпасов на Украину, заявив, что уровень американских провокаций "зашкаливает" и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:43
2023-07-07T23:43
2023-07-07T23:43
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поставки кассетных боеприпасов на Украину, заявив, что уровень американских провокаций "зашкаливает" и приближает человечество к новой мировой войне. "С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает "поднимать ставки" в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне", - сказал Антонов журналистам. Он выразил уверенность в том, что "накачка" Украины западным оружием никак не повлияет на достижение целей специальной военной операции. "Кассетные боеприпасы – это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия. Однако здесь не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Поэтому и совершают новые безумства", - сказал посол. "Поражают жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. Администрация полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями. Закрыла глаза на жертвы среди гражданского населения. Теперь по вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди", - добавил Антонов.
https://ria.ru/20230707/sallivan-1882905556.html
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в мире, сша, анатолий антонов, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, США, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Посол России в США: уровень американских провокаций зашкаливает
Антонов: уровень американских провокаций зашкаливает и приближает мировую войну