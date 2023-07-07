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На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных - РИА Новости, 07.07.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:08 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/produktsiya-1882810780.html
На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных
На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных - РИА Новости, 07.07.2023
На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка осмотрел выставочную экспозицию промышленных предприятий КЧР, которые выполняют гособоронзаказ или производят... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:08
2023-07-07T15:08
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
скфо
безопасность
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка осмотрел выставочную экспозицию промышленных предприятий КЧР, которые выполняют гособоронзаказ или производят различную продукцию для нужд военных, сообщил в соцсетях Рашид Темрезов. Выставочная экспозиция была развернута на предприятии "Каскад", входящим в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны. По словам главы региона, завод работает более полувека. Одно из ведущих его направлений - изготовление и реализация электромонтажных устройств и электронных счетчиков электроэнергии, которые состоят исключительно из отечественных компонентов. На территории завода была представлена выставочная экспозиция промышленных предприятий республики, которые выполняют гособоронзаказ или производят различную продукцию для нужд военных. В том числе швейной фабрики, продукция которой насчитывает более 170 наименований. Сравнительно недавно на фабрике открылось новое подразделение по изготовлению одежды для военнослужащих, а также медицинской и госпитальной одежды для нужд Вооруженных сил и МЧС России.
https://ria.ru/20230623/pereorientatsiya-1880009426.html
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рашид темрезов, скфо, безопасность, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, СКФО, Безопасность, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных

© Фото : пресс-служба правительства КЧРПолпред президента России в СКФО Юрий Чайка и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов осмотрели выставочную экспозицию промышленных предприятий республики, развернутую на предприятии "Каскад"
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов осмотрели выставочную экспозицию промышленных предприятий республики, развернутую на предприятии Каскад - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства КЧР
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов осмотрели выставочную экспозицию промышленных предприятий республики, развернутую на предприятии "Каскад"
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка осмотрел выставочную экспозицию промышленных предприятий КЧР, которые выполняют гособоронзаказ или производят различную продукцию для нужд военных, сообщил в соцсетях Рашид Темрезов.
Выставочная экспозиция была развернута на предприятии "Каскад", входящим в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны.
По словам главы региона, завод работает более полувека. Одно из ведущих его направлений - изготовление и реализация электромонтажных устройств и электронных счетчиков электроэнергии, которые состоят исключительно из отечественных компонентов.
На территории завода была представлена выставочная экспозиция промышленных предприятий республики, которые выполняют гособоронзаказ или производят различную продукцию для нужд военных. В том числе швейной фабрики, продукция которой насчитывает более 170 наименований.
Сравнительно недавно на фабрике открылось новое подразделение по изготовлению одежды для военнослужащих, а также медицинской и госпитальной одежды для нужд Вооруженных сил и МЧС России.
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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23 июня, 14:30
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовСКФОБезопасностьКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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