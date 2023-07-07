https://ria.ru/20230707/produktsiya-1882810780.html

На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных

На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных - РИА Новости, 07.07.2023

На выставке в КЧР представили продукцию для нужд военных

Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка осмотрел выставочную экспозицию промышленных предприятий КЧР, которые выполняют гособоронзаказ или производят... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:08

2023-07-07T15:08

2023-07-07T15:08

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

скфо

безопасность

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 7 июл – РИА Новости. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка осмотрел выставочную экспозицию промышленных предприятий КЧР, которые выполняют гособоронзаказ или производят различную продукцию для нужд военных, сообщил в соцсетях Рашид Темрезов. Выставочная экспозиция была развернута на предприятии "Каскад", входящим в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны. По словам главы региона, завод работает более полувека. Одно из ведущих его направлений - изготовление и реализация электромонтажных устройств и электронных счетчиков электроэнергии, которые состоят исключительно из отечественных компонентов. На территории завода была представлена выставочная экспозиция промышленных предприятий республики, которые выполняют гособоронзаказ или производят различную продукцию для нужд военных. В том числе швейной фабрики, продукция которой насчитывает более 170 наименований. Сравнительно недавно на фабрике открылось новое подразделение по изготовлению одежды для военнослужащих, а также медицинской и госпитальной одежды для нужд Вооруженных сил и МЧС России.

https://ria.ru/20230623/pereorientatsiya-1880009426.html

скфо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, скфо, безопасность, карачаево-черкесская республика (кчр)