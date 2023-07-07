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"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
Вооруженным силам Украины становится все сложнее проводить контрнаступление против российской армии, пишут журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:46
2023-07-07T10:46
2023-07-07T10:46
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженным силам Украины становится все сложнее проводить контрнаступление против российской армии, пишут журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис в статье для немецкого издания Bild.Как признаются солдаты ВСУ, ситуация на поле боя становится все сложнее: российские беспилотники представляют большую угрозу и наносят тяжелые удары по позициям украинцев. Журналисты указали, что украинским бойцам не хватает нужного вооружения, чтобы справиться с превосходством российской армии в небе."Русские видят все наши передвижения. Обычно мы можем передвигаться только ночью. Нам нужны приборы ночного видения, также остро необходимы бронетранспортеры. Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми орудиями", — цитируют слова солдата ВСУ журналисты.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
https://ria.ru/20230706/vsu-1882670649.html
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в мире, германия, киев, вооруженные силы украины, bild, нато, украина
В мире, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО, Украина
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против российской армии