Рейтинг@Mail.ru
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/priznanie-1882733102.html
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ
Вооруженным силам Украины становится все сложнее проводить контрнаступление против российской армии, пишут журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:46
2023-07-07T10:46
в мире
германия
киев
вооруженные силы украины
bild
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880950145_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_257bfd74e48cbf53b48b8c9f383b5532.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженным силам Украины становится все сложнее проводить контрнаступление против российской армии, пишут журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис в статье для немецкого издания Bild.Как признаются солдаты ВСУ, ситуация на поле боя становится все сложнее: российские беспилотники представляют большую угрозу и наносят тяжелые удары по позициям украинцев. Журналисты указали, что украинским бойцам не хватает нужного вооружения, чтобы справиться с превосходством российской армии в небе.&quot;Русские видят все наши передвижения. Обычно мы можем передвигаться только ночью. Нам нужны приборы ночного видения, также остро необходимы бронетранспортеры. Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми орудиями&quot;, — цитируют слова солдата ВСУ журналисты.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
https://ria.ru/20230706/vsu-1882670649.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880950145_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_7caaa8ce384da88845c6f60bff80429b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, киев, вооруженные силы украины, bild, нато, украина
В мире, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО, Украина
"Русские видят все". В Германии признали неприятную правду о ВСУ

Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против российской армии

© AP Photo / Andriy AndriyenkoВоеннослужащий в форме ВСУ
Военнослужащий в форме ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Военнослужащий в форме ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженным силам Украины становится все сложнее проводить контрнаступление против российской армии, пишут журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис в статье для немецкого издания Bild.
Как признаются солдаты ВСУ, ситуация на поле боя становится все сложнее: российские беспилотники представляют большую угрозу и наносят тяжелые удары по позициям украинцев. Журналисты указали, что украинским бойцам не хватает нужного вооружения, чтобы справиться с превосходством российской армии в небе.
«

"Русские видят все наши передвижения. Обычно мы можем передвигаться только ночью. Нам нужны приборы ночного видения, также остро необходимы бронетранспортеры. Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми орудиями", — цитируют слова солдата ВСУ журналисты.

Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Погиб весь костяк: офицер ВСУ рассказал о бое, который уничтожил его отряд
6 июля, 19:27
 
В миреГерманияКиевВооруженные силы УкраиныBildНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала