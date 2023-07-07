https://ria.ru/20230707/primore-1882705469.html

В двух районах Приморья ввели режим ЧС после мощного циклона

В двух районах Приморья ввели режим ЧС после мощного циклона - РИА Новости, 07.07.2023

В двух районах Приморья ввели режим ЧС после мощного циклона

Локальный режим ЧС ввели в Партизанском и Анучинском муниципальных округах Приморья после мощного циклона, который привел к размыву дорог. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T03:31

2023-07-07T03:31

2023-07-07T03:31

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели в Партизанском и Анучинском муниципальных округах Приморья после мощного циклона, который привел к размыву дорог. Мощный циклон накрыл Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине Приморья за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. На дорогах края было множество потоплений. По данным на вечер четверга, из-за ливней было нарушено дорожное сообщение с шестью селами в трех районах. "В Партизанском муниципальном округе (ввели режим ЧС)", - сообщили журналистам в правительстве Приморья. По данным прокуратуры региона, накануне режим чрезвычайной ситуации природного характера муниципального уровня ввели в Анучинском округе. Там отсутствует транспортное сообщение с поселком Веселый и селом Скворцово.

https://ria.ru/20230706/ussuriysk-1882491412.html

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2023

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происшествия