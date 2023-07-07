https://ria.ru/20230707/prilepin-1882860980.html

Прилепин опубликовал в телеграм-канале видео с аппаратами Илизарова

Прилепин опубликовал в телеграм-канале видео с аппаратами Илизарова - РИА Новости, 07.07.2023

Прилепин опубликовал в телеграм-канале видео с аппаратами Илизарова

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин опубликовал в своем телеграм-канале видео, на ногах у него установлен аппарат Илизарова,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:43

2023-07-07T17:43

2023-07-07T17:47

нижегородская область

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей миронов

глеб никитин

общество

культура

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин опубликовал в своем телеграм-канале видео, на ногах у него установлен аппарат Илизарова, который помогает сращивать костные переломы. "Что нас не убивает - делает нас сильнее, мудрее и злее", - сказал Прилепин на опубликованном видео. Лидер СРЗП Сергей Миронов недавно навестил Прилепина в больнице, сообщив, что сопредседателю партии еще предстоит долгий путь реабилитации. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что раненому при теракте писателю, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить. Как заявлял сам Прилепин, у него было минимум четыре сложнейших по 4-6 часов протяженностью операций и только переломов у себя он насчитал 12. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей миронов, глеб никитин, общество