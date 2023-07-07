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В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию - РИА Новости, 07.07.2023
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21:12 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/pridnestrove-1882897855.html
В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию
В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию - РИА Новости, 07.07.2023
В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию
Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков предложил направить мониторинговую миссию из-за... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:12
2023-07-07T21:12
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
оон
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ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков предложил направить мониторинговую миссию из-за блокадно-ограничительных мер со стороны Кишинева, сообщает пресс-служба приднестровского МИД. "Молдова прибегла к новым односторонним и недружественным шагам, значительно усилила давление на полумиллионное население Приднестровья, грубо нарушает права и свободы людей, в том числе право на свободу передвижения и возвращение к месту жительства, на личную безопасность и неприкосновенность, на жизнь и здоровье", - приводит пресс-служба приднестровского МИД слова Манакова, которые он произнес, обращаясь в онлайн-режиме к участникам 53-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Представитель Приднестровья призвал Совет обратить самое пристальное внимание на положение, в котором оказалось население региона, принять неотложные меры для нормализации ситуации и восстановления нарушенных Кишиневом прав приднестровцев. "В этой связи предлагаю в дальнейшем направить специальную мониторинговую миссию Совета по правам человека в Приднестровье для ознакомления с ситуацией на месте и подготовки отчета и рекомендаций", - предложил Манаков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, оон
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, ООН
В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию

Представитель ПМР в России Манаков призвал ООН направить в регион мониторинговую миссию

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь, Приднестровье
Тирасполь, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Тирасполь, Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков предложил направить мониторинговую миссию из-за блокадно-ограничительных мер со стороны Кишинева, сообщает пресс-служба приднестровского МИД.
«
"Молдова прибегла к новым односторонним и недружественным шагам, значительно усилила давление на полумиллионное население Приднестровья, грубо нарушает права и свободы людей, в том числе право на свободу передвижения и возвращение к месту жительства, на личную безопасность и неприкосновенность, на жизнь и здоровье", - приводит пресс-служба приднестровского МИД слова Манакова, которые он произнес, обращаясь в онлайн-режиме к участникам 53-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Представитель Приднестровья призвал Совет обратить самое пристальное внимание на положение, в котором оказалось население региона, принять неотложные меры для нормализации ситуации и восстановления нарушенных Кишиневом прав приднестровцев. "В этой связи предлагаю в дальнейшем направить специальную мониторинговую миссию Совета по правам человека в Приднестровье для ознакомления с ситуацией на месте и подготовки отчета и рекомендаций", - предложил Манаков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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