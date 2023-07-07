В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию
Представитель ПМР в России Манаков призвал ООН направить в регион мониторинговую миссию
Тирасполь, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков предложил направить мониторинговую миссию из-за блокадно-ограничительных мер со стороны Кишинева, сообщает пресс-служба приднестровского МИД.
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"Молдова прибегла к новым односторонним и недружественным шагам, значительно усилила давление на полумиллионное население Приднестровья, грубо нарушает права и свободы людей, в том числе право на свободу передвижения и возвращение к месту жительства, на личную безопасность и неприкосновенность, на жизнь и здоровье", - приводит пресс-служба приднестровского МИД слова Манакова, которые он произнес, обращаясь в онлайн-режиме к участникам 53-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Представитель Приднестровья призвал Совет обратить самое пристальное внимание на положение, в котором оказалось население региона, принять неотложные меры для нормализации ситуации и восстановления нарушенных Кишиневом прав приднестровцев. "В этой связи предлагаю в дальнейшем направить специальную мониторинговую миссию Совета по правам человека в Приднестровье для ознакомления с ситуацией на месте и подготовки отчета и рекомендаций", - предложил Манаков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.