https://ria.ru/20230707/pridnestrove-1882897855.html

В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию

В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию - РИА Новости, 07.07.2023

В Тирасполе призвали ООН направить в Приднестровье мониторинговую миссию

Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков предложил направить мониторинговую миссию из-за... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:12

2023-07-07T21:12

2023-07-07T21:12

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ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков предложил направить мониторинговую миссию из-за блокадно-ограничительных мер со стороны Кишинева, сообщает пресс-служба приднестровского МИД. "Молдова прибегла к новым односторонним и недружественным шагам, значительно усилила давление на полумиллионное население Приднестровья, грубо нарушает права и свободы людей, в том числе право на свободу передвижения и возвращение к месту жительства, на личную безопасность и неприкосновенность, на жизнь и здоровье", - приводит пресс-служба приднестровского МИД слова Манакова, которые он произнес, обращаясь в онлайн-режиме к участникам 53-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Представитель Приднестровья призвал Совет обратить самое пристальное внимание на положение, в котором оказалось население региона, принять неотложные меры для нормализации ситуации и восстановления нарушенных Кишиневом прав приднестровцев. "В этой связи предлагаю в дальнейшем направить специальную мониторинговую миссию Совета по правам человека в Приднестровье для ознакомления с ситуацией на месте и подготовки отчета и рекомендаций", - предложил Манаков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230704/pomosch-1882169770.html

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, оон