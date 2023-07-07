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На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе - РИА Новости, 07.07.2023
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02:21 07.07.2023 (обновлено: 07:46 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/pozitsiya-1882703438.html
На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе
На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе - РИА Новости, 07.07.2023
На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе
Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму восточной периферии НАТО, так как продолжение украинского конфликта не совпадает с... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T02:21
2023-07-07T07:46
в мире
сша
украина
вильнюс
владимир путин
джо байден
нато
государственный департамент сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму восточной периферии НАТО, так как продолжение украинского конфликта не совпадает с американскими интересами, такое мнение выразили главный редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел и бывший советник Госдепартамента Джеймс Карден в статье для британской газеты The Guardian."В Вильнюсе альянс окажется под огромным давлением со стороны самых стойких сторонников Украины в Центральной и Восточной Европе, включая Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Чехию. На наш взгляд, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы Байден и ведущие страны НАТО не поддались понятному, но глубоко неуместному энтузиазму восточной периферии в отношении "победы" над Москвой", — говорится в публикации.Авторы статьи признают, что на сегодняшний день на Западе такие мысли непопулярны и "еретичны", однако, по их мнению, продолжение боевых действий противоречит истинным интересам США, национальная безопасность которых в первую очередь зависит от стабильных и предсказуемых отношений с Россией.В статье утверждается, что у "периферии" в силу своей истории существует своя повестка, которая, не должна подменять американскую. По мнению авторов, вместо слепого следования линии, которая не отвечает американским интересам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе необходимо сосредоточиться на реконструкции и создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности."Такая архитектура будет направлена ​​на преодоление старого разрыва между Востоком и Западом времен холодной войны, а не на его усугубление. В конце концов, именно отсутствие такой политики и привело нас к этому трагическому моменту", — резюмируется в статье.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html
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в мире, сша, украина, вильнюс, владимир путин, джо байден, нато, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Вильнюс, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе

Guardian: Байден должен противостоять восточной периферии НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму восточной периферии НАТО, так как продолжение украинского конфликта не совпадает с американскими интересами, такое мнение выразили главный редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел и бывший советник Госдепартамента Джеймс Карден в статье для британской газеты The Guardian.
Вильнюсе альянс окажется под огромным давлением со стороны самых стойких сторонников Украины в Центральной и Восточной Европе, включая Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Чехию. На наш взгляд, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы Байден и ведущие страны НАТО не поддались понятному, но глубоко неуместному энтузиазму восточной периферии в отношении "победы" над Москвой", — говорится в публикации.
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Авторы статьи признают, что на сегодняшний день на Западе такие мысли непопулярны и "еретичны", однако, по их мнению, продолжение боевых действий противоречит истинным интересам США, национальная безопасность которых в первую очередь зависит от стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
В статье утверждается, что у "периферии" в силу своей истории существует своя повестка, которая, не должна подменять американскую. По мнению авторов, вместо слепого следования линии, которая не отвечает американским интересам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе необходимо сосредоточиться на реконструкции и создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности.
«
"Такая архитектура будет направлена ​​на преодоление старого разрыва между Востоком и Западом времен холодной войны, а не на его усугубление. В конце концов, именно отсутствие такой политики и привело нас к этому трагическому моменту", — резюмируется в статье.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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В миреСШАУкраинаВильнюсВладимир ПутинДжо БайденНАТОГосударственный департамент СШАВооруженные силы Украины
 
 
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