https://ria.ru/20230707/pozitsiya-1882703438.html

На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе

На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе - РИА Новости, 07.07.2023

На Западе озвучили неожиданную позицию по безопасности в Европе

Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму восточной периферии НАТО, так как продолжение украинского конфликта не совпадает с... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T02:21

2023-07-07T02:21

2023-07-07T07:46

в мире

сша

украина

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джо байден

нато

государственный департамент сша

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму восточной периферии НАТО, так как продолжение украинского конфликта не совпадает с американскими интересами, такое мнение выразили главный редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел и бывший советник Госдепартамента Джеймс Карден в статье для британской газеты The Guardian."В Вильнюсе альянс окажется под огромным давлением со стороны самых стойких сторонников Украины в Центральной и Восточной Европе, включая Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Чехию. На наш взгляд, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы Байден и ведущие страны НАТО не поддались понятному, но глубоко неуместному энтузиазму восточной периферии в отношении "победы" над Москвой", — говорится в публикации.Авторы статьи признают, что на сегодняшний день на Западе такие мысли непопулярны и "еретичны", однако, по их мнению, продолжение боевых действий противоречит истинным интересам США, национальная безопасность которых в первую очередь зависит от стабильных и предсказуемых отношений с Россией.В статье утверждается, что у "периферии" в силу своей истории существует своя повестка, которая, не должна подменять американскую. По мнению авторов, вместо слепого следования линии, которая не отвечает американским интересам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе необходимо сосредоточиться на реконструкции и создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности."Такая архитектура будет направлена ​​на преодоление старого разрыва между Востоком и Западом времен холодной войны, а не на его усугубление. В конце концов, именно отсутствие такой политики и привело нас к этому трагическому моменту", — резюмируется в статье.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html

https://ria.ru/20230706/nato-1882685930.html

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в мире, сша, украина, вильнюс, владимир путин, джо байден, нато, государственный департамент сша, вооруженные силы украины